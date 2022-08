Chiquito Romero reveló qué le dijo Riquelme cuando le ofreció atajar en Boca: “Su pregunta fue…”

La llegada de Sergio Romero a Boca causó gran revuelo tanto por su figura como por sus declaraciones. Los hinchas de Racing no están contentos con el arquero, ya que este aseguró que jugará para "el club más grande de Argentina". El arribo de Chiquito como nuevo guardametas del Xeneize estuvo muy vinculado a su relación con Juan Román Riquelme, excompañero suyo y vicepresidente del club de la Ribera, y contó algunos detalles sobre sus conversaciones con el ídolo.

La negociación relámpago tuvo un inicio fundamental para las intenciones de Boca. Riquelme invitó al exarquero de la Selección argentina a conocer el predio que tiene el Xeneize en Ezeiza y, al día siguiente, lo volvió a recibir allí, esta vez para ofrecerle ponerse los guantes y defender el arco de la Bombonera: "Aproveché para ir a saludarlo y me mostró el predio, pero hasta ahí no habíamos hablado nada de venir a Boca. La cosa surgió después, cuando directamente me llamó. Yo pongo la amistad por delante de las cosas. Si se daba, se daba; y si no se daba, no se daba", explicó Romero.

En charla con El Canal de Boca, Chiquito, quien vistió el buzo de Argentina más que ningún otro arquero en la historia, agregó que Riquelme fue bastante conciso a la hora de plantearle la oportunidad de llegar al club de la Ribera: "No se mezclaban las cosas. La pregunta fue muy concreta, muy directa. Si tenía ganas de estar acá, pertenecer al club y hacer las cosas para que al club le vaya bien”, relató.

Luego, Romero, que no viajó a Salta con el resto de sus compañeros para intensificar sus trabajos, aseguró que no hubo mucho que pensar con la oferta de Boca sobre la mesa: "Cuando llegó la propuesta de Boca, no había mucho que pensarlo, fue bastante rápido todo. Logramos cerrar todos los papeleríos que se hacen largos, la revisación médica y acá estamos".

En la mañana del martes, Chiquito Romero tuvo su primera práctica en Boca, en la que se reencontró con Marcos Rojo, con quien compartió vestuario en la Selección y Manchester United. Ahora, solo queda saber cuándo será titular ante la situación de Agustín Rossi, que no renovó su contrato con el Xeneize.