El like de una figura mundial del fútbol a un video de la hinchada de Boca

Boca suele ser objeto de admiración por parte de protagonistas del mundo del fútbol. Incontables son las figuras que dijeron que el Xeneize es su equipo favorito de Argentina, o que les gustaría jugar en la Bombonera en algún momento de su carrera. En esta línea, muchos se ven sorprendidos por la pasión de los hinchas del club de la Ribera y una de las mayores estrellas del momento le puso "me gusta" a un video de la hinchada azul y oro.

"Esta es la banda de los bosteros, que está bailando de la cabeza". Este cántico suele estar acompañado de saltos para todos lados que forman un efecto de marea humana en la popular. La página de Instagram llamada 433, que tiene 51 millones de seguidores en Instagram, subió un video de ese momento en la Bombonera y Erling Haaland no se resistió: le dio "like" a la publicación sobre la hinchada xeneize.

Claro, esta no es la primera vez que Haaland muestra su simpatía por los colores azul y oro. En el pasado, el goleador del Manchester City posó con distintas camisetas de Boca, incluso una con el 10 de Maradona.

El "like" de Haaland que volvió locos a los hinchas de Boca.

El "fanatismo" de Haaland, flamante compañero de Julián Álvarez en el último campeón de la Premier League, fue inculcado por Leonardo Balerdi, exjuvenil de Boca que compartió equipo con el Androide en el Borussia Dortmund.

Darwin Núñez y Luka Modric también le dieron "me gusta" al video de la hinchada de Boca.

Rápidamente, los hinchas xeneizes se hicieron eco del gesto de Haaland en Instagram y se volvieron locos en las redes. Además, no fue el único jugador de clase mundial en darle "me gusta" al video, ya que Luka Modric y Darwin Núñez, goleador uruguayo del Liverpool, también dejaron su "like" en la publicación de la Bombonera.