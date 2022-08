La tajante frase del DT del PSG sobre el gol de chilena de Messi: “Es simplemente…”

La temporada no podría haber comenzado mejor para Lionel Messi. Un gol y la obtención de la Supercopa de Francia en el primer partido oficial del segundo semestre con la camiseta del París Saint Germain y un doblete en el debut del último campeón en la Ligue 1. En este contexto, el mejor jugador del mundo estuvo en boca de todos por su actuación, pero fundamentalmente por el segundo gol en su cuenta personal en el aplastante victoria ante el Clermont en condición de visitante.

El reloj marcaba 80 minutos cuando, dentro del área, el rosarino recibió un pase atrás de Neymar que definió con la cara interna de su botín zurdo. Seis minutos más tarde, marcaría el 5-0 final ¡Y de qué manera!. Tras una excelente asistencia de Leandro Paredes, el número 30 ganó la espalda de los centrales, paró de pecho y definió de chilena, para el 5-0 final.

Post partido, cuando el mundo del fútbol se refería a la definición de lujo del capitán de la Selección argentina, fue Christophe Galtier quien también se refirió a la obra maestra de la Pulga. "¿El gol de chilena de Messi? Es simplemente Leo. No hay nada más que decir. Todos sabemos lo que es capaz de hacer", manifestó el DT.

"Me gustó el gol. Lleva 17 años jugando a un nivel muy alto. Tuvo una temporada difícil el año pasado, se estaba acostumbrando. Todas las temporadas anteriores, fue un mínimo de 30 goles. Desde el momento en que ha hecho una preparación completa, que tiene su orientación en cuanto a su vida familiar y su club, su equipo y sus socios, no hay razón para que no haga una gran temporada. Cuando se asocie con Kylian (Mbappé) , tendremos aún más poder ofensivo", añadió.

Para finalizar, Galtier se refirió al rol de Messi en el renovado PSG: "Hablé con Leo durante nuestra estancia en Japón y también con el sector defensivo para asegurarme de que pueda rendir bien todo el tiempo. Tiene un sentido táctico muy agudo, muy claro. Rápidamente ve dónde tiene que ponerse, la forma en que se posiciona para jugar, está en una zona que le gusta. Le gusta jugar con los jugadores que le rodean. Cuando Leo sonríe, el equipo también sonríe".