La llamativa conclusión de Gago tras el empate de Racing ante Barracas: “Veremos si…”

Racing no mostró su mejor versión y no pasó del 0-0 ante Barracas Central en el estadio Islas Malvinas (de All Boys). De esta manera, la Academia perdió la oportunidad de descontarle más puntos a Atlético Tucumán, quien perdió su invicto ante Arsenal. En este contexto, Fernando Gago realizó su análisis de lo sucedido dentro del campo de juego.

Para comenzar, Pintita se refirió al resultado obtenido ante el Guapo: "Siempre hay cosas por corregir y otras para potenciar. A veces los resultados se lamentan, pero al final del campeonato podremos ver si fue bueno o malo”.

“No tuvimos un buen partido ni jugamos como lo solemos hacer. Las condiciones llevaron a ser un poco más directos. Cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda en la cancha que le toque. Nos faltó circulación, pero no se podía y por eso buscamos la segunda pelota”, expresó sobre el estado del campo de juego.

"Intentamos ser más prácticos y buscar duelos individuales. Nos faltó circulación en una cancha reducida, donde el balón picaba mal. El rival tuvo un juego directo y nos hizo retroceder en ciertas líneas porque no teníamos presión", añadió Gago.

Para finalizar, no dejó la oportunidad para referirse a la competencia que tiene en el arco, tras la recuperación de Gabriel Arias: “Son dos grandes arqueros. Gabriel se recuperó de una lesión y está en un proceso de agarrar ritmo de competencia. El otro día Chila tuvo un error y hoy fue determinante. Van a pelear semana a semana por un lugar”.