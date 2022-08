La autocrítica de Gago tras el empate de Racing con Barracas y una queja: “Hay un montón de…”

Una autocrítica por el nivel del equipo y una queja por el estado del campo de juego. Esos fueron los temas que tocó Fernando Gago después del empate 0 a 0 de Racing como visitante frente a Barracas Central. La Academia no jugó bien y el entrenador hizo un particular reclamo por el césped de la cancha de All Boys.

Final del partido en cancha de All Boys. #Racing y Barracas Central empataron 0 a 0 por la fecha 12 del Torneo de la @LigaAFA. pic.twitter.com/FKk4pMPmfK — Racing Club (@RacingClub) August 6, 2022

"No tuvimos un buen partido. No jugamos como lo veníamos haciendo. El terreno de juego también lleva a hacer un juego más directo. El rival también tiene una forma de jugar y tratábamos de buscar más duelos individuales en la parte ofensiva. El cambio de Carlos (Alcaraz) era cortar un poco más los ataques, tratar de poner a alguien cerca de Maxi (Romero) para poder agarrar el segundo balón y a partir de ahí generar situaciones de gol", afirmó Gago.

Más tarde, el entrenador de Racing comentó: “Hay un montón de cosas para corregir y hay un montón de cosas para seguir potenciando. Lo digo siempre. Cada vez que termina un partido hay cosas para corregir. Hoy no tuvimos el juego que estamos acostumbrados a hacer. Sabíamos que podía pasar esto durante el partido y la idea era ser más prácticos y buscar esas situaciones de duelos individuales en la parte ofensiva”.

Sobre los puntos que resignó Racing este sábado, que podrían haberlo acercado al puntero Atlético Tucumán, Gago explicó: "Siempre que un equipo empata y pierde se lamenta el resultado. Después veremos si es bueno, si es malo. Nosotros tenemos que seguir, hoy tuvimos un partido que no fue bueno y tenemos que corregir y seguir insistiendo en lo que venimos haciendo".

"No lo veo tanto como que nos pasó peso ofensivo. Nos faltó más juego, circulación, tratar de estar en campo rival. También el campo de juego y la medida del rival, que tiene un juego más directo, nos hizo retroceder. Hoy le tocó jugar a Maxi y lo hizo muy bien", indicó el DT sobre el nivel de juego de la Academia, que nuevamente culpó al estado de la cancha.

Y otra vez volvió a pegarle al campo de juego: "Cada equipo juega a lo que su entrenador quiere. Respecto de la cancha, hoy no fue un partido con el campo de juego como queríamos. El balón picaba mal, tuvimos pérdidas que no tenemos en otros partidos. El campo era más chico, nos obligó a disputar más el segundo balón".

Finalmente, Gago opinó: "No se podía hoy. Lo hablamos en el entretiempo. El campo de juego no daba la seguridad para hacerlo. Tratamos de evitar ese riesgo y tratar de empezar a crecer sobre el segundo balón. En el segundo tiempo tratamos de ser un poco más directos y cortar más el partido por las condiciones del campo de juego".