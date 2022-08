La frase de Falcioni tras la derrota de Independiente ante River que generó debate en los hinchas: “Estamos…”

En el clásico ante River, Independiente mereció algo más de lo que se llevó. El Rojo tuvo sus chances en el primer tiempo pero se replegó en el complemento y pagó caro haber cedido la iniciativa. A pesar de la derrota, Julio César Falcioni se mostró tranquilo en la conferencia de prensa post partido y esto no cayó bien entre algunos hinchas.

"Me quedo con el primer tiempo del equipo. Tuvimos más manejo de la pelota y oportunidades de gol. No nos vamos contentos, pero estamos conformes con lo que hicimos".



El DT, que tuvo el debut de su tercer ciclo en Independiente, aseguró que se fue satisfecho con lo que mostró su equipo en la tarde del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini: "Me quedo con el primer tiempo del equipo. Tuvimos más manejo de la pelota y oportunidades de gol. No nos vamos contentos, pero estamos conformes con lo que hicimos", expresó el entrenador.

El comentario de Falcioni no generó una reacción positiva entre los hinchas. La cuenta oficial de Independiente en Twitter recopiló esta frase de la conferencia de prensa y la gran mayoría de las respuestas y tuits citados son de reclamos por el conformismo del Emperador.

Por otro lado, Falcioni sí coincidió con los hinchas en que Independiente mereció más en el partido: "Siento que estuvimos bien posicionados. Nos deberíamos haber llevado un punto. Me quedo con el primer tiempo porque tuvimos opciones. Era un partido difícil, contra el mejor equipo y con recambio. Me voy conforme con la solidez, algo que no ocurría y mejoramos", afirmó.

Luego del primer partido de esta nueva etapa, Falcioni y todo Independiente piensa en lo que será el duelo ante Lanús del próximo fin de semana. Dicho partido es de vital importancia para el Rojo, ya que se enfrenta a otro equipo del fondo de la tabla y tiene que ganar si quiere ingresar a las copas internacionales.