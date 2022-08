El fuerte pedido de Biscay a la TV tras el penal que pidió todo River: “Digan…”

River ganó el clásico contra Independiente sobre la hora. A pesar de que tuvo buenos momentos, al Millonario no le sobró nada pero consiguió un triunfo más que importante para aprovechar el traspié de Atlético Tucumán y no perderle pisada al campeonato. Sin embargo, hay una herida que no cierra: el VAR no cobró un penal contra Miguel Borja y Matías Biscay, ayudante de campo de Marcelo Gallardo, hizo un fuerte pedido a la televisión.

Según reveló Javier Gil Navarro en ESPN, el ladero del Muñeco le preguntó si había sido penal o no el manotazo de Sergio Barreto sobre Borja, a lo que el periodista le contestó que, para él, sí hubo un golpe del central de Independiente. Al escuchar su veredicto, Biscay expresó: "Digánlo en los micrófonos entonces".

En el segundo tiempo, Borja y Barreto forcejearon adentro del área de Independiente a la espera de un centro. Primero, el colombiano arremete contra el jugador del Rojo, que se engancha en el braceo y tira un manotazo bastante alevoso que, ante los ojos del VAR, podía ser cobrado como penal.

Sin embargo, Fernando Rapallini interpretó un forcejo normal dentro del área y cobró córner para River. Los jugadores del Millonario se fueron encima del referí y Borja le mostró la sangre que había en su boca. De todas formas, el árbitro no cambió su decisión.

Por esta decisión de Rapallini, varios integrantes del mundo River recordaron el episodio del gol anulado a Matías Suárez contra Vélez por la Copa Libertadores. Sin dudas, la bronca persiste en Núñez y Biscay lo dejó bastante en claro.