El palazo de Pergolini tras el “no” de Cavani a Boca y un picante mensaje ¿a Riquelme?

El mundo Boca estaba totalmente ilusionado. Todas las versiones indicaban que la espera se había terminado y Edinson Cavani se iba a convertir en jugador xeneize. Muchos ya imaginaban al Matador colgado del alambrado como su ídolo Manteca Martínez pero, finalmente, no se dio. Según Leandro "Tato" Aguilera, la familia del jugador desea quedarse en Europa y el uruguayo dio marcha atrás. El primer destinatario de la mala noticia del delantero habría sido Juan Román Riquelme, el mayor impulsor del sueño. Luego de que se conociera la negativa, todo el espectro futbolero dio su opinión en las redes y quien no perdió oportunidad fue Mario Pergolini.

Confirmado: Edinson Cavani no jugará en Boca. El atacante uruguayo habló con Riquelme y le expresó que desea seguir viviendo en Europa. Su familia quiere continuar allá. Es por ese motivo que no se pondrá la camiseta de Boca Juniors. pic.twitter.com/CE9NhOi2Dn — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 7, 2022

El empresario de los medios de comunicación es un ácido crítico de la gestión de Riquelme, de la cual fue parte durante poco más de un año. El camino de Pergolini como vicepresidente de Boca se vio abruptamente interrumpido por la renuncia de este como producto de su mala relación con el ídolo. Desde entonces, el conductor de radio no se guarda nada y dispara contra la dirigencia xeneize. En esta ocasión, fue otra historia de Instagram sobre el "no" de último momento de Cavani: "Cuanto humo, no? En fin, las buenas ya van a venir", escribió.

El mensaje podría ser analizado en dos partes. La primera frase podría estar dirigida a la prensa, ya que hace varios meses que se habla de Cavani y muchos de los periodistas que cubren el día a día de Boca aseguraron que esta vez era la vencida y el Matador iba a vestirse de azul y oro.

Pergolini y otro palo sobre la actualidad de Boca.

La segunda parte hace referencia al futuro. Y lo que depara el mediano plazo de Boca son las elecciones de 2023. Aunque falta más de un año para los comicios, los interesados ya juegan sus cartas y Pergolini no descartó regresar al Xeneize para intentar vencer a Riquelme en las urnas.

Como fue mencionado anteriormente, Pergolini suele dedicar mensajes a sus excompañeros de dirigencia en su programa de radio y en Instagram. En dicha red social, el exvice de Boca saludó a Cristian Pavón, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz cuando estos se fueron del Xeneize por la puerta de atrás y, en el caso del central, peleado con Riquelme y el Consejo de Fútbol.