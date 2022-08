Qué dijo Riquelme de la negociación de Boca con Cavani antes del "no"

Que viene a la mañana en un vuelo de línea, que llega a la tarde en chárter, que comerá un asado con Riquelme a la noche, que se hará la revisión médica el lunes... En la noche del sábado, las versiones periodísticas sobre el posible arribo de Edinson Cavani a la Argentina para firmar contrato con Boca se acumulaban a cada hora. Desde Uruguay algunos daban por hecho el pase. Desde Argentina, más precisamente desde Ezeiza, donde el Xeneize tiene su predio, decían que aún no había llegado la respuesta final del delantero uruguayo. Desde España sostenían que seguirá negociando con Villarreal.

Todo era a contrarreloj para Boca: el lunes a las 20 horas se cierra el libro de pases en la Argentina, mientras que en España hay tiempo hasta el 31 de agosto para incorporar jugadores. Por eso la especulación con una llegada del goleador charrúa a Buenos Aires provocó que los hinchas xeneizes se volcaran a las páginas de seguimiento de vuelos, para jugar a adivinar en qué avión podía estar viniendo el Matador. Un vuelo que nunca tomó.

Mientras Cavani se mantenia en silencio y sólo hacía algún posteo en la mañana del sábado, mostrando que estaba en sus pagos de Salto, a 500 kilómetros de Montevideo, Riquelme, quien llevaba adelante en persona las negociaciones con el ex Napoli, PSG y Manchester United, tampoco se pronunciaba a micrófono abierto. Pero en la tarde del sábado habló.

Flavio Azzaro, quien mantiene una relación de amistad con Riquelme como el propio periodista reconoció, contó que se comunicó con el vicepresidente de Boca en la previa del partido ante Platense, y le preguntó por el estado de la negociación con el crack uruguayo: "Yo veo que todos dan por cerrado lo de Cavani. Hablé con Riquelme y a mí Riquelme me dijo que él piensa que el futbolista tiene casi todo arreglado con el Villarreal. No lo da por hecho ni por cerrado. Me dijo que claramente la intención de Boca es contratar a Cavani pero no lo puede dar como jugador de Boca. Eso es lo que me dijo hace un rato cuando hablé para poder chequear la información. Él me dijo eso, que no está confirmado", lanzó Azzaro en su canal de YouTube en la noche del sábado.

"Si Cavani quiere jugar en Boca, lo más probable es que termine jugando en Boca. Pero yo no me animo a darlo por hecho en base a lo que hablé hace cuatro o cinco horas con el vicepresidente de Boca", cerró el periodista, haciendo un paréntesis dentro del análisis de la victoria Xeneize por 2-1 ante Platense.

Dicho y hecho. En el mediodía del domingo Cavani se comunicó con Riquelme y le dijo que no aceptaba la contraoferta de Boca. El motivo oficial: su familia decidió seguir viviendo en Europa.

La condición que pidió Cavani para jugar en Boca y la respuesta de Riquelme

En la noche de viernes Edinson Cavani había llamado a Juan Román Riquelme para decirle que aceptaba la propuesta económica por 18 meses que Boca le había hecho hace un año y que ahora había vuelto a poner sobre la mesa, pero a través de su abogado le devolvió el contrato con una serie de cláusulas que solicitó para dar el sí definitivo.

Tras una noche larga en el predio de Ezeiza, Boca le respondió en la madrugada del sábado aceptando casi todas las enmiendas: el único inciso al que no accedió fue el de una cláusula de rescisión unilateral para diciembre de 2022 y para junio de 2023, cuando se abre el mercado de verano europeo y el de otras ligas atractivas desde lo económico.

La negativa de Boca tenía que ver con no darle la posibilidad a Cavani de salir en medio de la diputa de la Copa Libertadores 2023, cuya fase de grupos se juega en la primera mitad del año, pero los octavos de final arrancan a mediados de julio. La única vía de salida que aceptaba el Xeneize era si quedaba afuera de la competencia en la fase de grupos.

La negociación de Cavani con el Villarreal

La situación de Villarreal es compleja: por cuestiones de fair play financiero, el equipo español necesita desprenderse de jugadores para incorporar, y al mismo tiempo tiene dos jugadores en la mira. Quiere contratar al argentino Giovani Lo Celso y al uruguayo Cavani, en tanto que Paco Alcácer y Boulaye Dia son los apuntados para salir.

La información del periodista español de Javier Isidro, de Cadena Ser, es que el técnico de Villarreal, Unai Emery, habló directamente con Cavani y le ofreció jugar en el equipo español. El delantero nacido en Salto jugó en el Paris Saint-Germain con Emery como entrenador, a él le gustó la propuesta pero conoce las limitaciones del Submarino Amarillo para incorporar.

Además, tal como explicó Isidro, la decisión en caso de que tuvieran que elegir sería para incorporar al argentino: "Aquí ya no es una cuestión de que Cavani quiera o no quiera. Es que el Villarreal, para que Edinson Cavani y Gio Lo Celso jueguen en el equipo la próxima temporada, necesita quitarse fichas. Ahora mismo está trabajando en la posibilidad de que se marchen Paco Alcácer y Boulaye Dia, mientras no salgan, el Villarreal no puede incorporar ni a Lo Celso ni a Cavani. En caso de tener que incorporar a uno de los dos, la prioridad pasaría por Lo Celso y no por Cavani", dijo en diálogo con Dale al medio, ciclo de los mediodías de TyC Sports.

Así las cosas, Cavani optó por esperar al Villarreal y decirle "no" a Boca tras un ida y vuelta de contratos. Esperará a Villarreal.