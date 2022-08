La tajante decisión de Falcioni de cara a su debut en Independiente ante River

Julio César Falcioni regresó a Independiente con una idea fuerte en la cabeza. El nuevo ciclo del Emperador comienza nada más y nada menos que ante River en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, y el entrenador sabe cómo enfrentarlo: con experiencia. La decisión que tomó el DT es de formar con futbolistas más "grandes", según indicó en conferencia de prensa.

Después del triunfo 3 a 0 ante Colón en Santa Fe con Juan José Serrizuela y Leonel "Toti" Ríos como entrenador interino, Falcioni se mostró de acuerdo con la decisión de poner a jugadores de experiencia como titulares y aseguró que "es un momento para los más grandes".

"Yo creo que es un momento para los más grandes. Creo que fue una sabia decisión la del cuerpo técnico que estuvo en el partido contra Colón, con Juan José y Toti, de darle esa responsabilidad a los grandes para poder no provocarle a los chicos un principio de profesionalismo agitado, digamos", explicó Falcioni.

"Los juveniles tienen que aparecer y estar en un equipo consolidado. Vamos a empezar con esa búsqueda de tener consolidación de un equipo que ojalá se sostenga en rendimientos y resultados para, a partir de ahí, darle lugar a los más jóvenes", indicó el entrenador de Independiente, que quiere hacer crecer a los juveniles rodeados de un equipo de mayor experiencia.

"Siempre he hecho así en los lugares donde estuve. Me parece que los chicos tienen que entrar respaldados por los grandes y no los chicos ser la solución del momento", agregó el Emperador.

En un momento caliente en lo deportivo y en lo político, con las elecciones fijadas para el 2 de octubre, Falcioni sabe y opina que los chicos del club no pueden rendir al nivel que se espera de ellos en un club grande como Independiente si están afectados por un entorno de presión, tanto en lo institucional como en lo futbolístico.

De esta manera, el Rojo podría salir a la cancha contra River con los mismos once que vencieron categóricamente a Colón. La única duda es si regresará Sebastián Sosa al arco (es uno de los más criticados por los hinchas) o si seguirá Milton Álvarez. Así, el equipo titular de Falcioni sería: Álvarez o Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez, Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora, Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas.