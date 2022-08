El dueño del Leeds reveló por qué echó a Bielsa y anunció el impresionante homenaje que le harán

Como en casi cada lugar por el que pasó, Marcelo Bielsa también dejó su huella en Leeds, un grande dormido de Inglaterra que naufragó por el ascenso durante 16 años. Hasta que lo agarró el Loco. El rosarino los devolvió a la Primera División del fútbol inglés después de más de una década y media de sufrimiento y, por eso, ya es amado. Sin embargo, tras una primera temporada muy buena en la que el equipo terminó 9º, la segunda no lo fue tanto. Y estuvo en los últimos puestos desde que empezó.

A once fechas del final de la Premier League y ya con la realidad asumida de que iban a pelear por no descender hasta el final del campeonato, el dueño italiano del Leeds, Andrea Radrizzani, decidió cortar el vínculo de Bielsa después de una durísima goleada 4-0 que sufrió ante el Tottenham. Su explicación fue la siguiente: "Nunca pensé en despedir a Bielsa. Nunca pensé que esa situación fuera a suceder, nunca. Era una leyenda y lo es por lo que logró, pero sentí que algo estaba roto y ahí es cuando tienes un punto de inflexión. Necesitábamos cambiar, necesitábamos algo para impactar al grupo. No fue fácil decidir si moríamos potencialmente con él o con otra persona".

Tras la salida del Loco, asumió el estadounidense Jess March, quien finalmente pudo evitar la pérdida de la categoría (apenas tres puntos por encima del que estuvo más próximo a salvarse) y lo primero que dijo tras tener un primer contacto con los futbolista fue: "Estos jugadores están sobreentrenados. Tienen un nivel de estrés altísimo".

Igualmente, su nombre está relacionado con las buenas. En la nota que le brindó a The Athletic, el dueño del Leeds también confesó que hace poco habló con Bielsa para "pedirle permiso para nombrar al campo de entrenamiento del club en su honor", como uno de los homenajes que tiene pensado hacerle. "Algún día, me encantaría construir una universidad de fútbol con su nombre", también adelantó Radrizzani.

El Loco agarró en Leeds a mediados del 2018 y mantuvo su cargo hasta febrero de este 2022. De los 170 partidos que dirigió, el equipo de Yorkshire ganó 81, empató 30 y perdió 59. Bielsa se encuentra sin club actualmente.