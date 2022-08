¿Cavani a Boca? La noticia que llegó desde Uruguay y vuelve locos a los hinchas

El sueño de muchos hinchas de Boca, ese que se hizo hashtag en las redes sociales, podría convertirse en realidad. El de Edinson Cavani, el #CavaniABoca, el uruguayo que quiere gritar los goles en La Bombonera como el Manteca Martínez. Y es que una particular afirmación desde el entorno del delantero en Uruguay daría por avanzada la posibilidad.

El periodista Diego Muñoz, en ESPN F12, reveló la información que le llegó desde una fuente muy cercana al atacante de la selección uruguaya: "La posibilidad de Cavani empieza a tomar forma para Boca. Cavani evalúa la oferta de Boca teniendo en cuenta que sabe que el mercado argentino se termina en breve y no cristaliza sus chances con Villarreal aún más allá de que hay conversaciones".

"No tiene ganas de ir a Alemania ni a ningún destino en el que no la pase bien fuera de la cancha y además tiene ganas de jugar en Boca. Hace diez días esto era impensado. La verdad es que Cavani está mucho más cerca de Boca que un par de semanas atrás", afirmó Muñoz.

"Desde el entorno que maneja a Edinson Cavani, a mí me aseguran que la opción de Boca es muy posible. Esto no quiere decir que esté hecho. Hablé con alguien que tiene mucha injerencia en la carrera de Cavani y me dijo: 'Dame unos días, pero te puedo asegurar que lo de Boca corre'".

Edinson Cavani podría llegar a Boca.

Igualmente, la posibilidad de que Cavani llegue al Xeneize depende de una particular decisión, que es lo que suceda con el Villarreal de España. Según Muñoz, el delantero quiere jugar en el equipo español en los últimos meses previos al Mundial de Qatar 2022, pero con el cierre del acuerdo muy demorado y el final del mercado de pases en Argentina muy cerca, querría definir su futuro en lo inmediato.

"Cavani no quiere Borussia Dortmund y no quiere MLS, ¿pero Villarreal lo desestimó?", consultó Mariano Closs ante la información de su colega. "Cavani quiere Villarreal, es la opción primera que se ha manejado durante mucho tiempo", contestó Muñoz. Lo que sucede es que el club español debe desprenderse de otro futbolista para contratar al uruguayo, y las negociaciones no estarían cerradas.

Boca tiene tiempo hasta el lunes 8 de agosto para cerrar la incorporación de futbolistas y tiene dos cupos disponibles después de las salidas de Gastón Ávila y Carlos Izquierdoz. En ese sentido, los nombres apuntados serían el de Cavani y el de Adonis Frías. Por otro lado, en Europa el cierre del mercado es el 1 de septiembre y si no llega al Xeneize, el charrúa tendría más de 20 días extra para confirmar dónde jugará.

De esta manera, el hincha de Boca puede ilusionarse con un delantero de primerísimo nivel de cara a lo que resta de la Liga Profesional. ¿Se da lo de #CavaniABoca?