Boca, contrarreloj: está muy cerca de cerrar a un refuerzo top del fútbol argentino y fana del Xeneize

Luego de que se estancaran por un par de días, Boca y Defensa y Justicia reflotaron las negociaciones por Adonis Frías y el defensor central de 24 años está muy cerca a convertirse en el tercer refuerzo del Xeneize en este mercado de pases. La resolución de esta transferencia es inminente debido a que el libro de registros cierra definitivamente el 8 de agosto, dentro de cuatro días.

Boca acelera para llevarse a Adonis Frías antes del cierre del libro de pases.

Por el lado de Boca, prometieron elevar en las próximas horas una oferta superior a la que ya hicieron de un millón y medio de dólares por al mitad del pase y así las partes se acercarían más. El Halcón pretende USD 2.500.000 por el 50% o USD 5.000.000 por el 100%.

Un dato a tener en cuenta y que también facilitaría la negociación es que Adonis Frías es hincha fanático del Xeneize. Nunca tuvo problemas en reconocerlo públicamente. "Todos saben que mi sueño es jugar en Boca, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien porque si no es Boca, será otro club. Uno tiene que estar preparado al 100%", le dijo a TyC Sports la semana pasada.

Sería la tercera cara nueva del Xeneize en este mercado invernal: Martín Payero y Facundo Roncaglia son las otras dos. El nacido en Florencio Varela vendría a ocupar una zona de la cancha que quedó despoblada tras las salidas de Carlos Izquierdoz y Gastón Ávila.

Adonis Frías quedó en la historia grande de Defensa y Justicia por conseguir la Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Surgió de las inferiores del Halcón y estuvo un año a préstamo en Los Andes. Es un central alto, fuerte y con buen primer pase; uno de los pilares del equipo de Sebastián Beccacece que fue furor. Dato extra: patea penales. Lleva un gol en seis partidos en este campeonato.