US Open: el desubicado festejo de un coach y un padre con su hija tenista que levantó gran polémica

En el deporte, las celebraciones de goles, tantos o victorias suelen dar que hablar y el US Open no fue la excepción. En un día en el que el argentino Pedro Cachín festejó de panza sobre el cemento en una tarde de sofocante calor en Nueva York, un video de los abrazos post-victoria de la checa Sara Bejlek con su padre Jaroslav y su coach Jakub Kahoun generaron una controversia enorme en las redes sociales.

La tenista oriunda de República Checa es una de las sensaciones de la rama femenina. A sus 16 años, Beljek superó sobriamente la qualy y se metió en el cuadro principal del US Open. Bajo las luces de la primera ronda, la joven se despidió rápidamente el lunes pasado pero su festejo de la victoria ante Heather Watson en el último partido de la etapa preclasificatoria desató el repudio e indignación del mundo del tenis en Twitter.

Tras un error no forzado de la jugadora británica, Beljek se saludó con su contrincante y se dirigió hacia su "box", donde la esperaba el staff técnico que la acompaña. Lo que en un principio parecía el típico festejo de victoria se transformó rápidamente en una imagen bastante oscura y controversial: Jaroslav, su padre, le dio un abrazo, puso su mano izquierda sobre las nalgas de su hija y le dio varias palmeadas. Como indicaron muchísimos fanáticos, un accionar repudiable que empeoró segundos más tardes: también le dio un beso en la boca.

Sin embargo, quedaba más. Beljek se acercó a saludar a su entrenador Kahoun, quien procedió de la misma manera que el padre de la joven: abrazo y palmadas en el trasero, en un compartamiento que todos los partícipes del momento tomaron con total naturalidad.

Quienes no lo tomaron como algo normal fueron los usuarios de Twitter, que viralizaron el video para dejar en claro su repudio. Esto llevó a que Beljek hable sobre la situación en su cuenta de Instagram y agregue leña al fuego: "Papá es papá y siempre lo será. Conozco a mi entrenador desde que tenía 8 años. Me venda y me masajea desde siempre. Si algo similar sucediera en República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en América, todos lo comentan", disparó.

Pese a sus palabras iniciales, la joven de 16 años entendió la postura de los fanáticos y aseguró que esa clase de festejo no se volverá a repetir: "Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Estabamos festejando. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo y no volverá a suceder".