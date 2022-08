Gago se calentó y desafió a un periodista: "¿Ah, sí? Ahora Racing va a..."

Desde que asumió como director técnico de Racing, Fernando Gago, siempre evitó -a toda costa- cargarle a su equipo desde afuera la obligación de que este equipo sí o sí tiene que salir campeón. Una obligación que, por diferentes circunstancias, se le terminó adjudicando para este torneo puntual: por el nivel que este mismo equipo ya supo mostrar, por la jerarquía que tiene dentro del plantel, porque River y Boca, quienes en teoría son los máximos candidatos en un campeonato largo, son uno más irregular que el otro, etc.

En Racing, también porque ven que Independiente y San Lorenzo están con la cabeza en otro lado, hay una sensación de que se está desperdiciando la chance afianzarse, en serio, como el tercer grande de la actualidad. Y que justamente esta Liga Profesional, que lidera Atlético Tucumán con ya 17 fechas disputadas, es una oportunidad inmejorable para hacerlo.

Por eso es que varios hinchas y parte del periodismo partidario, que le ven potencial a este equipo, le han estado reclamando a Gago que ya deje de lado su concepto de "equipo competitivo" y acepte calzarse la mochila de candidato. Y no sólo puertas adentro, si no también desde lo discursivo.

Gago lleva 48 partidos al mando de Racing: 23 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Cansado del mismo cuestionamiento de siempre, este miércoles Gago tuvo un ida y vuelta picante con un periodista que tocó de vuelta el mismo tema: "Yo quiero un equipo que gane, yo quiero un equipo que gane (repitió). ¿Pero sabés qué pasa? Yo llego a decir quiero salir campeón y no salgo campeón, ¿qué me vas a decir?". A lo que el partidario le contestó: "Que no se cumplió el objetivo".

Tras escuchar esa respuesta, que no suele aparecer en ese tono en medio de una columna crítica, Gago dijo basta y, a lo Mostaza Merlo en 2001 o Licha López en 2018, sentenció, con un golpe literal sobre la mesa: "¿Seguro me vas a decir eso? Listo, voy a ser campeón de este campeonato. Ahí tenés el título. Voy a ser campeón. No llegamos a salir campeones y quiero ver el título tuyo, eh. Este es un equipo que quiere pelear para ser campeón y vamos a luchar para ser campeones".

Actualmente, el Racing de Gago está 8º, a siete puntos de Atlético Tucumán. El sábado que viene recibe a Argentinos Juniors, desde las 18.