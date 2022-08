El inconveniente que "ayudó" a Diego Schwartzman a avanzar en el US Open

Parecía una noche sombría para Diego Schwartzman, quien no jugaba su mejor partido en su debut en el US Open 2022 frente al local Jack Sock. El argentino, que perdía 2 sets a 0 frente al estadounidense, revirtió la situación a partir de un momento particular en el encuentro: su rival sufrió una lesión en la espalda que le impidió jugar con normalidad y lo obligó a retirarse luego de perder el tercer set. ¿El resultado final? 3-6, 5-7, 6-0, 1-0 y retiro a favor del Peque.

En la previa, Schwartzman enfrentaba a un rival complicado como Sock, quien jugaba en su casa y en cancha dura, lugar ideal para aprovechar su buen saque. El ranking beneficiaba al Peque (16°, sobre el 107°) pero el estadounidense se encontraba en un muy buen nivel y se veía venir una eliminación en primera ronda para el argentino.

El arranque fue muy favorable a Sock, y si bien el argentino emparejó el partido y perdió el segundo set por 7-5, la lesión en la tercera manga precipitó lo que hasta ese momento era un inesperado triunfo para el Peque. Visiblemente molesto y después de ser atendido en el comienzo del tercer set, el estadounidense lo regaló con un contundente 6-0 y, en el inicio del cuarto terminó por confirmar que no tenía sentido continuar.

Schwartzman, una vez terminado el encuentro, aseguró al público presente: “Es increíble que, jugando ante un estadounidense, escuche ‘olé, olé, olé, olé, Diegooo, Diegooo’. Agradezco mucho el apoyo del público. Acá me siento muy cómodo. Espero seguir mejorando y avanzando”. En la segunda ronda del US Open, el argentino jugará ante el australiano Alexei Popyrin (84º), quien superó cómodamente en tres sets a Chun-hsin Tseng, de Taipei.

Otros argentinos en el US Open

Este martes, Federico Coria consiguió un importante triunfo en sets corridos ante el neerlandés Tallon Griekspoor, por 7-5, 6-4 y 6-3 y alcanzó la segunda fase del US Open por segunda vez en su carrera. Allí se encontrará con el español Carlos Alcaraz, quien superó en la primera rueda a Sebastián Baez, quien debió abandonar en el comienzo del tercer set por una lesión.

Por su parte, el otro argentino que logró pasar a segunda ronda fue Pedro Cachín, quien superó en cinco sets a Aljaz Bedene de Eslovenia. Mientras tanto, Federico Delbonis también se despidió en primera ronda al perder ante John Isner por 6-3, 6-1 y 7-5, al igual que Facundo Bagnis, quien perdió ante el estadounidense Sebastian Korda en cuatro sets.

Tomás Etcheverry, por su parte, cayó ante el francés Hugo Grenier en cuatro sets, mientras que Francisco Cerúndolo perdió ante Andy Murray por 7-5, 6-3 y 6-3 y se despidió del US Open.