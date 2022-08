La decisión que tomaría Falcioni con Sosa tras el grosero error que le costó dos puntos a Independiente

Con polémica y disgusto en parte de la hinchada, Julio César Falcioni pegó un golpe de timón en el arco de Independiente y le devolvió la titularidad a Sebastián Sosa. Pese al espaldarazo del DT, el uruguayo tuvo influencia directa en el empate de Vélez sobre la hora y los hinchas estallaron de bronca. Ante el mal resultado de su modificación, el entrenador volvería sobre sus pasos.

Milton Álvarez volverá al arco de Independiente.

En la mañana del martes, el plantel de Independiente entrenó por primera vez tras el último partido y ya piensa en lo que será su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los mejores equipos del campeonato. Luego de haberle dado la cancha al guardametas uruguayo, Falcioni pondría a Milton Álvarez en el equipo titular.

El arquero formado futbolísticamente en Deportivo Morón volverá al arco de Independiente, el cual había defendido ininterrumpidamente desde la salida de Eduardo Domínguez y el fin del interinato de Claudio Graf. Álvarez fue el arquero titular hasta que Falcioni decidió la vuelta de Sosa porque "se está jugando la convocatoria al Mundial y entendí que debía jugar y mostrarse".

En charla con TyC Sports, el arquero uruguayo, que tiene como objetivo ir a Qatar 2022 con su selección, desmintió que su regreso al equipo haya sido un favor del DT de Independiente: "La gente que conoce a Julio sabe que él no le hace favores a nadie. Pone lo que tiene que poner, lo que considera mejor para el equipo y es un señor que tiene muchos años en el fútbol y no se caracteriza por eso", disparó.

Además, el arquero uruguayo comentó en una nota radial con medios de su país que Andrés Merlos, árbitro del partido, le aclaró que si tomaba con la mano la pelota que rechazó, le cobraban tiro libre indirecto. Esto fue desmentido por Merlos en una nota con ESPN.

“La verdad es que no puedo creer lo que dice Sebastián Sosa. Sinceramente, estoy muy sorprendido. No entiendo porqué miente de esta manera. Creo que todo el estadio, los jugadores y nosotros nos dimos cuenta de su error de no agarrar la pelota, que no era un pase atrás”, apuntó Merlos.



“Yo no me voy a hacer cargo de todas esas cosas, está en él que quiera decir lo que quiera decir, es libre. Que diga lo que quiera, pero yo estoy tranquilo porque está todo grabado. Después del gol viene a preguntarme y yo le digo que tranquilamente la podía haber agarrado”, continuó.

Las declaraciones de Merlos -realizadas el lunes por la tarde- terminaron por recrudecer la mala relación entre Sosa y los hinchas, que lo criticaron con fiereza en las redes sociales luego de los silbidos e insultos en el estadio Libertadores de América en la tarde del domingo.

Independiente tiene 15 puntos en el campeonato, lejos de la aspiración al título y el ingreso a una copa internacional por esta vía. La gran apuesta del semestre es la Copa Argentina, en la que se enfrentará en los octavos de final a Vélez, que está en semifinales de la Libertadores.

Fuente: Télam.