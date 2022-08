Qué dijo Sosa tras los polémicos dichos de Falcioni sobre el motivo de su titularidad: "Julio no me..."

Sebastián Sosa volvió al arco de Independiente y, al igual que pasó en anteriores ocasiones, volvió a ser apuntado por los hinchas. El uruguayo, que era suplente por detrás de Milton Álvarez, tuvo un error importante en el empate agónico de Vélez y muchos simpatizantes lo marcaron como el principal culpable de otra victoria que se le escapa a los de Julio César Falcioni. Precisamente, la justificación del DT sobre el cambio de guardametas hizo estallar a la parcialidad del Rojo, por lo que el "golero" de la Selección uruguaya hizo una fuerte aclaración.

En conferencia de prensa, Falcioni fundamentó el regreso de Sosa al arco de Independiente por la cercanía de Qatar 2022: "Sosa se está jugando la convocatoria al Mundial y entendí que debía jugar y mostrarse", alegó el DT. Claro, esto no cayó bien entre los fanáticos, que vieron la decisión del entrenador como un "favor" para el guardametas que no terminó bien para el Rojo.

Por esta razón, Sosa aclaró los tantos en una entrevista con TyC Sports: "Lo conozco hace más de diez años a Julio y, si hacen un poco de memoria, yo jugué todo el año pasado con él. Por suerte, lo hice en gran nivel y fue Julio el técnico que me ratificó fecha tras fecha. No me sorprende [su decisión], no hemos tenido mayores conversaciones y Julio sabe perfectamente lo que cada uno se juega pero lo de cada uno volcado en el equipo", explicó el arquero de Independiente.

¿SEBA SOSA PODÍA AGARRAR LA PELOTA? El arquero de Independiente decidió despajar, Vélez recuperó rápido y el Oso Pratto convirtió el 1-1 agónico en Avellaneda por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/iO2ZG4lusn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2022

Ante la respuesta del uruguayo, Gastón Edul, periodista que cubre el día a día del Rojo, le preguntó por la sensación que quedó luego de las palabras de Falcioni y Sosa fue certero: "La gente que conoce a Julio sabe que él no le hace favores a nadie. Pone lo que tiene que poner, lo que considera mejor para el equipo y es un señor que tiene muchos años en el fútbol y no se caracteriza por eso", sentenció.

Por último, Sosa aseguró que "no hay que buscarle la quinta pata al gato" en las palabras de Falcioni, habló de que ir al Mundial de Qatar es un objetivo personal "que pongo en servicio del equipo" y ratificó: "No hubo necesidad de que me haga favores".