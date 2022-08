La contundente frase del entrenador de Djokovic sobre el US Open: "No tengo..."

El panorama está cada vez más oscuro para Novak Djokovic. Luego del escándalo mundial que protagonizó en Australia, el campeón de WImbledon estaría muy cerca de perderse el US Open, el último Grand Slam del año. El gobierno estadounidense no da el brazo a torcer con sus medidas de vacunación para ingresar al país y el serbio, firme en su postura de no vacunarse contra el Covid-19, está dispuesto a perderse otro torneo grande, el segundo en este 2022. Con la presencia del serbio en Fleashing Meadows pendiendo de un hilo, Goran Ivasinevic, su coach, dejó una contundente frase.

Djokovic, a las puertas de quedarse sin otro Grand Slam.

El entrenador de Nole, que reemplazó a Marian Vajda a principios de año, fue noticia por su pronóstico de que Djokovic podría terminar su carrera con 30 Grand Slams en sus vitrinas. Sin embargo, el extenista recordado por su título en Wimbledon 2001 es consciente de que la presencia del serbio en el US Open está muy comprometida: "Novak va a hacer todo lo posible, quizás con un visado especial, pero solamente hay dos semanas de plazo. Personalmente, no tengo ninguna esperanza. No creo que Biden cambie las reglas antes de que comience el torneo".

Más allá de entender que la situación es difícil, Ivasinevic no dudó a la hora de ser crítico del gobierno encabezado por Joe Biden y tildó de "tontería" a una de sus medidas: "Si estás vacunado pero eres positivo puedes entrar en Estados Unidos, pero te vetan si no estás vacunado y eres negativo”.

De esta manera, Djokovic perdería una gran chance de empatar a Rafael Nadal en la carrera por ser el más ganador de Grand Slams en toda la historia. Actualmente, el manacorí supera al serbio por 22 a 21 y tendrá la oportunidad de volver a recuperar la diferencia que había alcanzado luego de sus títulos en el Australian Open y Roland Garros.

Nole no podrá volver al US Open, torneo en el que quedó a las puertas de lograr el histórico hito de ganar los cuatro Grand Slams en un mismo año natural. Además, Djokovic está empatado en títulos del Abierto estadounidense con Nadal en tres trofeos, por lo que también podría perder ese round con el español si su ausencia se confirma.