El insólito entrenamiento de Djokovic mientras espera un guiño del US Open

Un entrenamiento poco convencional para Novak Djokovic. El tenista serbio, quien espera por una confirmación sobre su participación en el U.S. Open, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que practica capoeira con un entrenador profesional, en tanto que una cuenta de TikTok subió imágenes suyas ¡empujando un auto!

El exnúmero uno del mundo en el ranking ATP, actualmente en la sexta posición, obtuvo el título en Wimbledon en julio al vencer al australiano Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3) y se entrena para llegar con todo al torneo en Flushing Meadows. Si bien no sabe si podrá participar, explicó: “Me estoy preparando como si fueran a permitirme competir, mientras espero saber si hay lugar para mí para viajar a Estados Unidos. ¡Cruzo los dedos!”, explicó Nole en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que Djokovic realiza capoeira: hace un par de semanas, el propio maestro del serbio, Marcelo Santos, publicó varios videos practicando juntos en las playas de Rio de Janeiro. El capoeira es un arte marcial con complejas maniobras que mezcla danza con movimientos de patadas e involucra muchas veces poner las manos en el suelo.

Por otra parte, Djokovic fue filmado para un video de TikTok empujando un Porsche 911 GT3, con el objetivo de ganar fuerza y resistencia en los brazos y las piernas. También empujó una camioneta 4x4 Toyota Land Cruiser por las calles de Rio de Janeiro, donde se prepara para el U.S. Open, cuando todavía es una incógnita si podrá participar, aunque muy probablemente no lo dejen ingresar.

El tenista serbio, que está incluido entre los jugadores para disputar el U.S. Open 2022 por ranking, no está vacunado contra el covid-19 y, a pesar de que el torneo en sí no le impediría participar, la regla en Estados Unidos es que un extranjero no puede ingresar al país si no está vacunado. “El U.S. Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas”, informó la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado.

Djokovic, que ya se quedó sin jugar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami al comienzo de la temporada y que tampoco jugará en el Masters de Cincinnati (arranca el 13 de agosto), estaría lejos de poder ingresar en Estados Unidos para el último Grand Slam del año.

Así, Nole se perdería otro Grand Slam después de lo que fue su polémica exclusión del Abierto de Australia, donde no pudo jugar por la decisión del gobierno australiano de deportarlo ante su negativa a vacunarse. Djokovic, firme en su decisión, aseguró que no se vacunará contra el coronavirus para poder participar de los torneos.