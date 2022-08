El ídolo de River que sueña con ser DT del Millonario: “Me encantaría dirigirlo”

Nadie en el mundo River quiere que llegue el día en el que Marcelo Gallardo deje de ser DT de River. Sin embargo, la peor pesadilla de los hinchas se hará realidad algún día y hay quienes ya piensan en los que tendrán la difícil tarea de rellenar sus zapatos. Aunque la tarea será difícil, hubo varios entrenadores con pasado riverplatense como futbolistas que se postularon para ocupar el banco de suplentes del Monumental. En esta línea, un ídolo del club aseguró que dirigir al club que lo vio nacer como jugador es su "sueño".

Saviola es DT del Juvenil A del Barcelona.

Aunque está haciendo sus primeras armas como DT en las juveniles del Barcelona, Javier Saviola se refirió a la futura posibilidad de ser entrenador del Millonario: "Ahora mismo no se me pasa por la cabeza. En un futuro podría ser, me encantaría. Nací en el club. Uno tiene que pensar en lo de ahora. Estoy muy contento con esta tarea, con este desafío tan lindo. River más vale que ilusiona a todas", expresó.

En diálogo con el programa Cómo te va de DSports Radio, el Conejo habló sobre su presente como entrenador de las inferiores del Barcelona: "Estoy felizmente en el Juvenil A del Barsa. Es un placer enorme. Son chicos que tienen 17, 18 y 19 años. Es un desafío importantísimo. La enseñanza de José Pekerman me sirve muchísimo. A veces nos llaman para dejar a algún chico entrenando con el primer equipo. Son conscientes de la importancia que hay. Les inculcamos valores, lo que el Barça requiere. El comportamiento y la disciplina para forjarlo. Es un desafío muy lindo", aseguró.

Saviola tuvo una gran primera etapa en River pero su regreso no colmó las expectativas.

Además, Saviola, que no tuvo el regreso a River como jugador que todos deseaban, se refirió a uno de sus amigos en las inferiores del Millo y de la Selección argentina, Pablo Aimar: "Estaba muy cerca de Pablito Aimar, iba a ver los entrenamientos. Es uno de los grandes amigos del fútbol, me gusta cómo piensa y su humildad. Tenemos que seguir a estar personas, con jugadores sanos y que hablan claramente. Pablo, Placente, Masche...", analizó sobre la actualidad de sus excompañeros en los combinados nacionales juveniles.

Saviola es otro de los exjugadores formados en River que desean volver al club en su nueva faceta. Hernán Crespo, Martín Demichelis, Aimar y otros esperan su oportunidad, aunque, al igual que los hinchas, nadie quiere que se acabe la era del Muñeco en Núñez.