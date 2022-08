La revelación de un histórico DT brasileño sobre Bianchi: “Es mi ídolo, me gustaría…”

Carlos Bianchi es un referente del fútbol sudamericano. Sus cuatro Copas Libertadores y tres Intercontinentales hablan por sí solas y generan admiración en todo el continente. Sin embargo, es llamativo ver cómo un DT cotemporáneo e incluso rival del Virrey define al extécnico de Vélez y Boca como "mi ídolo".

Precisamente, así calificó Luiz Felipe Scolari, conocido también como Felipao, a Bianchi. Ambos entrenadores tienen 73 años y se vieron las caras en la final de la Libertadores 2000, en la que Boca venció al Palmeiras. En charla con el sitio de la Libertadores, el DT campeón del mundo con Brasil en 2002 le dio todas las flores al Virrey: "Quería decirles que, si hoy tengo muchos récords, tengo que recordar que estuve hasta ayer o incluso hasta el otro día junto a Bianchi, quien también tiene muchos récords y es uno de mis ídolos", reveló el actual DT del Atlético Paranaense.

La nota completa se podrá ver a partir del lunes en los canales oficiales de la Conmebol en YouTube. No obstante, hay más fragmentos a modo de adelanto sobre Scolari y su admiración por Bianchi, a quien le gustaría tener como amigo: "Es una persona que me gusta mucho. Es uno de los técnicos que no soy amigo, pero que me gustaría conocer para tener una amistad", aseguró.

Felipao posó para la cámara de la Libertadores, competencia en la que es un histórico.

Por último, Scolari explicó la influencia de Bianchi en la actualidad, pese a que dejó de dirigir hace 8 años: "La forma de trabajar de Bianchi, la identificación de los jugadores, sus métodos de trabajo y sobre todo la amabilidad... El ambiente, la amistad que forma con los jugadores. Y eso lo valoro mucho, me gusta mucho y me encantaría conocerlo en persona y conversar de cosas que yo también he vivido... Incluso dejar el fútbol, porque tengo la intención de dejar el fútbol en el futuro, quiero saber cómo se hace todo esto, cómo se logra todo esto, porque a veces no puedo...", expresó el brasileño, urgido por tener una charla con el Virrey.

Con la agónica clasificación ante Estudiantes, Felipao se convirtió en el técnico con más participaciones en las semifinales de la Libertadores y superó a Bianchi, con 6 y 5 presencias en dicha fase. Scolari, que tiene dos Libertadores en su haber, buscará dar la nota ante Palmeiras, vigente bicampeón de América y equipo con el que llegó a la cima del fútbol sudamericano en 1999.