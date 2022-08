El palazo de un jugador de Racing a Gago: “De arriba se manejan mal, nos faltaron el respeto”

Hace un tiempo atrás, el mundo Racing se vio sorprendido ante la decisión repentina de dejar el fútbol por parte de José Luis Gómez, lateral derecho surgido del club que llegó a jugar en la Selección argentina y hoy, a sus 28 años, juega en la Reserva académica. Luego del partido ante Talleres, el jugador volvió a arremeter contra Fernando Gago y "los de arriba" por perjudicar al equipo juvenil.

Gómez volvió a Racing tras no hacer pie en una serie de préstamos por distintos clubes. Al notar su buen rendimiento en la Reserva, se creía que el ex Lanús iba a ganarse un lugar en el equipo de Gago. Sin embargo, juega en la Reserva desde enero de este año sin atisbos de ser tenido en cuenta. Tras la derrota por 3 a 1 del equipo dirigido por Juan Fleita, el lateral arremetió contra el DT de la Primera: "Ocurre unos problemitas entre semana que se manejan mal, es un tema de arriba. Le faltan el respeto a los pibes de la Reserva y al cuerpo técnico. Eso nos pasó hoy. Un pooco enojado, pero hay que seguir entrenando", disparó.

En charla con el programa partidario El Primer Grande, Gómez explicó cuáles serían esos problemas con el cuerpo técnico de Primera: "Un tema de decisiones cuando tienen que bajar algunos chicos. Ayer teníamos que hacer pelota parada para este partido y no completamos un equipo para hacer el trabajo. Así no se puede trabajar de la mejor manera".

José Luis Gómez disparó contra Gago por una interna en Racing.

Por último, aseguró que "los de arriba", es decir, Gago y companía no se toman el trabajo de la Reserva de Racing como deberían: "Se tienen que fijar en ellos y tomar mejores decisiones. A mi entender le están faltando el respeto a los chicos y al cuerpo técnico. Viene pasando muy seguido. Espero que se pongan las pilas y traten de sacar a los chicos adelante".

Estas declaraciones están enmarcadas en un pésimo momento de la Reserva de Racing. El equipo del Lagarto Fleita no gana hace 10 fechas y su último triunfo fue ante Sarmiento de Junín como local. Por esta razón, Gómez no le escapó a la responsabilidad que tienen los jugadores en este presente: "Fue un partido malo de nuestra parte, era para ganar. Necesitábamos el triunfo, era importante. Pero si entramos así dormidos no vamos a poder salir de este momento".