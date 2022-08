De qué equipo son hinchas los jugadores de la Selección argentina: hay sorpresas

Más allá de que sea su trabajo, el fútbol es la gran pasión de los jugadores. Y como cualquier gran fanático, estos también tienen un club de sus amores, ya sea actual o desde la infancia. Precisamente, este es un tema que suele generar morbo entre los seguidores y Flavio Azzaro reveló los colores por los que simpatizan los futbolistas de la Selección argentina y hay varios casos que sorprenden.

En su canal de YouTube, Azzaro suele hacer videos que causan controversia, ya sea por sus picantes análisis sobre Racing y el resto del fútbol argentino o, como en este caso, revelar algunos datos atractivos. En este video, el periodista dio a conocer de qué club es hincha cada integrante de la Scaloneta desde Lionel Messi hasta el propio Lionel Scaloni: "No me refiero al club que los vio nacer o que después se identificaron. No, el cuadro del que gritaban los goles cuando eran pend...", advirtió de entrada.

Algunos casos son de público conocimiento. Declaraciones viejas, fotos de cuando eran niños, publicaciones en las redes sociales y hasta tatuajes reflejan la pasión de varios de los jugadores de la Selección argentina. En este grupo de los que ya se sabía qué cuadro les tira están Messi de Newell's, Ángel Di María de Rosario Central, Dibu Martínez de Independiente, Leandro Paredes de Boca, Nicolás Taglafico de Banfield y Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Julián Álvarez, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani de River.

Messi, a pesar de ser vinculado con River, siempre fue de Newell's.

Di María y el tatuaje de Central.

Dos que alientan a sus clubes desde chicos: Paredes en Boca y Julián en River.

Hay otros casos que lo dijeron públicamente pero no se tiene muy en cuenta o que tuits viejos los delatan. En este pequeño grupo aparecen ocho hinchas de Boca: Agustín Marchesín, que salió de Lanús pero confesó ser xeneize e idolatrar al Mono Navarro Montoya, Paulo Dybala y nada menos que Lionel Scaloni. La Joya lo reveló cuando jugaba en Instituto y el DT hizo saber su deseo de vestir la azul y oro en una charla con Alejandro Fantino en el programa Mar de Fondo muchos años atrás. Por otro lado, a Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Cuti Romero (también de Belgrano de Córdoba) y Huevo Acuña serían del club de la Ribera según viejas publicaciones en redes e información de Azzaro.

A su vez, hay un numeroso grupo de hincha canallas en el actual plantel de la Selección argentina que no tuvieron problemas para hacer pública su pasión por el club de Arroyito. Además del Fideo, estos son Nicolás Domínguez, Giovanni Lo Celso y Ángel Correa.

Un viejo tuit de De Paul que deja en claro el club del que era hincha, incluso cuando había debutado en Racing.

Dos casos que sorprenden porque lo revelaron en cámara pero no se los tiene tan ligados a sus clubes son Alejandro "Papu" Gómez y Nicolás González. El ex Arsenal, muchas veces vinculado con Racing, aseguró ser fana de Independiente y que su padre "es guardavida de la pileta del club hace 30 años". Por su parte, el jugador de la Fiorentina reveló su amor por River en una entrevista a finales de 2021.

Finalmente, llegan las sorpresas en el plantel de la Selección. En este grupo hay varios que dicen ser del club que los vio nacer futbolísticamente pero, según Azzaro, simpatizarían por otro equipo. Por ejemplo, Nahuel Molina, formado en Boca, sería fanático de River, mientras que Guido Rodríguez y Germán Pezzella, productos de las inferiores del Millonario, alentarían al Xeneize desde chicos.

Dybala y su pasión por Boca en distintas etapas.

De acuerdo a lo que explica Azzaro, dos que fueron formados en Racing serían hinchas de River: Juan Musso y Lautaro Martínez. En el primer caso, el arquero aseguró que quiere retirarse en la Academia y nunca reveló si le tira la banda roja. Por su parte, el Toro aclaró que no es fanático del club de Avellaneda y alguna vez aseguró que su ídolo de chico era Radamel Falcao, goleador del Millonario.

Otamendi nunca esconde su pasión por River: ¿se dará el gusto de vestir la banda roja?

Por último, Joaquín Correa, nacido en Tucumán, aclaró en varias oportunidades que simpatiza por el Decano pero, a pesar de formarse en Estudiantes de La Plata, sería hincha de River. Un caso no tan conocido es el de Emiliano Buendía, quien nunca jugó en el fútbol argentino pero aseguró ser fana del Millo.

De esta manera, River sería el club con más hinchas entre los usuales convocados por Scaloni a la Selección argentina con 10, Boca ocuparía el segundo lugar con ocho y Rosario Central cierra el podio con cuatro fervientes y confesos hinchas. Los tres restantes se reparten entre Independiente, con dos, y Belgrano, Newell's y Banfield con uno.