La sorpresa que anunciaría Scaloni en la próxima lista de convocados de la Selección argentina

Enzo Fernández, de adaptación inmediata al fútbol de elite europeo, tiene muchas chances de ser parte de la lista de convocados que Lionel Scaloni hará oficial en los próximos días para la doble fecha FIFA de septiembre, en la cual la Selección argentina jugará dos partidos amistosos en los Estados Unidos: ante Honduras (23/9 en Miami) y Jamaica (27/9 en Nueva York). Así lo informó el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, que cubre el día a día de la Albiceleste.

Enzo Fernández tuvo un primer mes soñado en Benfica.

El volante de 21 años dejó River a fines de julio y, casi sin bajarse del avión, ya se había convertido en una pieza clave del Benfica, que jugará Champions League y compartirá grupo junto al PSG de Messi y la Juventus de Di María. Lleva tres goles en seis partidos con la camiseta del equipo portugués.

Este rendimiento sobresaliente de Enzo Fernández en Benfica lo llevó a crecer en la consideración Scaloni, quien ya lo venía siguiendo de cerca. Esta será la última vez que el cuerpo técnico de la Selección argentina tenga contacto cara a cara con sus jugadores antes de entregar la lista definitiva (de 26) para el Mundial.

Por sus buenas actuaciones con la camiseta del Millonario, Enzo Fernández ya estuvo citado en la doble fecha de Eliminatorias de noviembre del año pasado. Pero todavía no tuvo su debut absoluto con la Mayor. ¿Será el ex River, que hasta ahora no jugó un minuto en el ciclo Scaloni, el "tapado" para Qatar 2022?