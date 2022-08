Beccacece y el origen oculto de su enojo con Gallardo por la supuesta "falta de ética y moral"

A menos de una semana para River y Defensa y Justicia vuelvan a verse las caras, esta vez por los octavos de final de la Copa Argentina, Sebastián Beccacece reapareció en escena y disparó con munición gruesa contra Marcelo Gallardo. Tras su cruce a inicios del mes de junio, en el debut de los equipos en la Liga Profesional, el DT del Halcón trató al Muñeco, entre otras cosas, de arrogante y prepotente.

Daniel Retamozo, en su programa La Noche de TyC Sports, contó que el Muñeco hace poco llamó a un jugador de Defensa y Justicia para tentarlo con ir al Millonario. Como era de esperarse, esta actitud no le gustó al actual director técnico del elenco de Varela y por eso salió a declarar de esa forma cuando le preguntaron por su colega.

Para comenzar, el periodista manifestó: "Hay otra cosa que me contaron, tiene que ver con un llamado de Gallardo a alguien, que no le gustó a Beccacece. Según me dijeron, Beccacece entiende que ese llamado lo hizo justamente porque el futbolista está bajo las ordenes de él".

"El llamado fue ahora. Otra cosa, ¿Beccacece dirigió al hijo no? Bueno...", fue la frase con la que Retamozo finalizó y generó la duda, tanto de sus compañeros como de los televidentes. Lo cierto es que la tensa relación no es ninguna novedad y este viernes por la tarde sumó un nuevo capítulo. ¿Responderá Gallardo?

Los dichos de Beccacece

Para comenzar, el ex DT de Racing e Independiente manifestó: "La verdad, no creo que me haya generado un tipo de conflicto, interno por lo menos. Es muy sencillo, yo en eso puntual cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso".

Además, recordando aquel suceso que derivó en su tarjeta roja, soltó: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay alguien que imparte justicia... me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Por eso yo respondí".

Sin pelos en la lengua, sentenció: "No importa quien está en frente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno. A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral a lo largo del tiempo, de una manera intachable. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera ha sido increíble".