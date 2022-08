Las bombas de Beccacece, lapidario con Gallardo a días del cruce por Copa Argentina: “Me parece un…”

El pasado 5 de junio, por la primera fecha de la actual Liga Profesional, Defensa y Justicia y River se vieron las caras en Florencio Varela. En un encuentro que finalizó sin goles, todos los flashes se lo llevó la pelea que protagonizaron ambos directores técnicos. Sebastián Beccacece fue expulsado por ingresar al campo de juego e impedir que la visita jugara rápido un lateral. Marcelo Gallardo, sorprendido, comenzó a gesticular al respecto. Luego de un tenso cruce entre los dos, las aguas se calmaron y el partido siguió su curso normal. A casi cuatro meses del suceso, el DT del Halcón rompió el silencio y se refirió a su pelea con el Muñeco.

Para comenzar, el ex DT de Racing e Independiente manifestó: "La verdad, no creo que me haya generado un tipo de conflicto, interno por lo menos. Es muy sencillo, yo en eso puntual cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso".

Además, recordando aquel suceso que derivó en su tarjeta roja, soltó: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay alguien que imparte justicia... me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Por eso yo respondí".

Sin pelos en la lengua, Beccacece sentenció: "No importa quien está en frente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno. A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral a lo largo del tiempo, de una manera intachable. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera ha sido increíble".

¿Cuál fue el origen de la pelea?

Cuando el reloj marcaba 36 minutos en el estadio Norberto Tomaghello, Marcelo Herrera se preparaba para hacer un lateral en el sector derecho de su ataque, pero Sebastián Beccacece se encargó de interrumpirlo. El DT se puso delante del defensor y bloqueó el saque, como si estuviese jugando al vóley. ¿El motivo? quería acelerar el ingreso de Braian Cuello en lugar de Carlos Rotondi.

Rápidamente el otro DT, Marcelo Gallardo, saltó a la escena. Con cara de no entender lo que sucedió, el Muñeco realizó un montoncito con su mano derecha y apuntó contra la actitud de su colega. "Está loco, está loco", expresó el director técnico del Millonario buscando algún tipo de respuesta.

Totalmente enojado y tras ser expulsado por Facundo Tello, en su camino al vestuario Beccacece no dudó en enfrentar al Muñeco. También haciendo montoncito con su mano derecha, el exayudante de Jorge Sampaoli en la Selección argentina se retiró al grito de "¿Qué te pasa? ¿Quién sos?".