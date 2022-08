La respuesta “sobrada” de Casemiro: por qué aceptó ir al Manchester United sin jugar Champions

Sin dudas, fue una de las grandes bombas que estalló en el mercado de pases europeo. La llegada de Casemiro al Manchester United, club que compró el 100% de su pase en una suma cercana a los 60.000.000 de euros, ilusiona a los fanáticos de los Diablos Rojos. El brasilero, que viene de ser multicampeón en España, habló con el sitio oficial de la institución tras ser presentado oficialmente.

Para comenzar, el mediocampista fue consultado sobre su decisión de darle el "sí" a un equipo que no logró clasificar a la fase de grupos de la UEFA Champions League. En tono de broma, y con una sonrisa de oreja a oreja, no dudó en responder: "Tengo cinco".

Sobre su deseo de comenzar a jugar con sus nuevos compañeros, el jugador de 30 años expresó: "Me siento como si tuviera 20 o 18 años, estoy ansioso por empezar y emocionado por estar entre mis compañeros, jugando en el estadio Old Trafford". Además, añadió: "Me han dado una bienvenida muy cálida. Ya he sentido el especial afecto de todo el mundo hacia mí y eso por supuesto es muy importante".

En cuanto al reencuentro que tuvo con dos viejos conocidos como Raphael Varane y Cristiano Ronaldo, manifestó: "Son dos jugadores con los que ya he tenido el placer de jugar. Podríamos hablar durante todo el día sobre Cristiano, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol".

Para finalizar Casemiro, quien se prepara para disputar el segundo Mundial de su carrera (ya dijo presente en Rusia 208), sentenció: "Es un honor jugar una vez más con estos jugadores, pero no solo con ellos, estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, para ayudarles a ellos y que ellos me ayuden a mí también".

En total, en su estadía en la Casa Blanca, en el plano nacional cosechó tres campeonatos de La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Mientras que en el plano internacional fueron cinco UEFA Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de clubes.