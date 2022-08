La autocritica sin filtro de Battalini sobre el momento de Independiente: “Debemos ser más…”

Se viene "una final". Así entiende Damián Batallini, volante ofensivo de Independiente, el duelo que tendrá el Rojo este domingo desde las 15.30 frente a Vélez en Avellaneda. El futbolista realizó una profunda autocrítica y explicó que el equipo deberá ser más profundo en ataque y mantener el sacrificio que realizó en los últimos partidos.

Damián Batallini.

Batallini se mostró preocupado por el contexto que atraviesa Independiente, y remarcó la importancia del choque ante el Fortín: "Nos jugamos una final".

Después del 1 a 1 frente a Godoy Cruz, en un encuentro que el Rojo jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de José Canale, los de Julio César Falcioni recibirán a Vélez en el Libertadores de América - Ricardo Bochini. El equipo de Alexander Medina no pondría titulares debido a la semifinal de la Copa Libertadores que tendrá entre semana frente a Flamengo.

En ese sentido, Batallini analizó: "Vélez ya ha jugado con equipos mixtos y siempre están muy sólidos. Nosotros tenemos que estar sólidos en defensa, que es lo que necesitamos. Y debemos ser más profundos, que es lo que nos costó contra Godoy Cruz".

"El sacrificio que hicimos en los últimos partidos fue muy grande. A partir de ahí vamos a tener que jugar y ser más profundos, pero sin perder la solidez. Lo venimos laburando y ojalá que el domingo se vea reflejado en la cancha", expresó el futbolista de Independiente. Por otro lado, explicó: "Tenemos que volver a lo que se vio en el partido contra Colón (el Rojo ganó 3 a 0, su último triunfo), en el que marcamos una muy buena diferencia por la intensidad que tuvimos. Contra Godoy Cruz hicimos un buen primer tiempo, pero hay que empezar a ganar".

Finalmente, el jugador de 26 años indicó: "Falcioni nos vino a dar herramientas y de a poco estamos mejorando, adaptándonos a su idea. Hay partidos en los que tuvimos más desgaste que en otros, como contra River (perdió 1 a 0 en Avellaneda), cuando ellos lo aprovecharon sobre el final. Creo que en el último encuentro terminamos bien. El cansancio siempre está, pero laburamos sobre eso y estamos bien físicamente".

Independiente no gana desde la llegada de Julio César Falcioni en su tercer ciclo como entrenador del club. Pasaron cuatro partidos con tres igualdades y una derrota, y suma un único triunfo en los últimos once encuentros disputados en la Liga Profesional. Además, hace cinco que no gana como local.

Batallini, quien jugó 25 encuentros en 2022 con Independiente, marcó un gol, dio tres asistencias y se encuentra a préstamo en el Rojo. El pase del jugador es de Argentinos Juniors y los de Avellaneda tienen una opción de compra de 250 mil dólares por el 50% de su pase, pero todavía no se sabe si la ejecutarán.