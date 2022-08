Aseguran que Boca ya habló con un DT apuntado para reemplazar a Ibarra en 2023: su respuesta

La decisión está tomada. Boca irá en busca de un nuevo director técnico para el 2023 una vez finalice el contrato de Hugo Ibarra a fin de año. Y uno de los nombres que se barajan como posibles reemplazantes del Negro es el de Gerardo Martino, hoy a cargo de la selección de México, quien habría dejado la puerta abierta para una negociación después del Mundial de Qatar 2022.

La información la dio Leandro Zapponi, en el programa Pelota Parada de TNT Sports: "Me dijeron que desde Boca ya se comunicaron con el Tata (Martino) y que su respuesta fue: 'Hablamos después del Mundial'. Esto no significa que esté cerrado, pero ya hablaron. Es más, no hablaron directamente con él. Lo hicieron con alguien cercano y el Tata dio el 'ok'. Pero las charlas van a ser después del Mundial, porque no quiere mezclar las cosas".

Martino, cuestionado por el juego de la selección aztecay la exigüidad con la que se terminó clasificando a Qatar, se enfrentará a la Argentina en la próxima Copa del Mundo. Ambos combinados nacionales integran el Grupo C junto a Polonia y Arabia Saudita. La Albiceleste y la Tri se cruzarán en la segunda fecha, el sábado 26 de noviembre.

Martino dirigirá a México en Qatar 2022.

Por su parte, el Xeneize mantendrá al Negro Ibarra en el cargo de entrenador pase lo que pase hasta diciembre. Así lo hizo saber su vicepresidente, Juan Román Riquelme, hace una semana y media: "Tiene contrato hasta fin de año. Las cosas están clarísimas. Ganó dos campeonatos con la Reserva. Tiene merecido el lugar en el que está".