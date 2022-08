La importante decisión que Boca tomó con Ibarra para 2023

Hay definición en Boca para 2023. Un futuro que se avecinaba sin confirmaciones se empieza a vislumbrar y aclarar de a poco. Es que Hugo Ibarra, el actual entrenador del Xeneize, no seguiría después de fin de año y se cumpliría el pedido de los hinchas, que se mostraron enardecidos en La Bombonera y en las redes sociales con el reclamo de un nuevo técnico. Juan Román Riquelme habría tomado en cuenta el grito de los boquenses y su decisión sería que haya un cambio de DT una vez terminados el torneo y la Copa Argentina.

Riquelme bancó a Ibarra, pero habría decidido tener un nuevo entrenador en 2023.

"Traigan un DT" fue la frase que más se repitió en el mundo Boca en los últimos días y Riquelme y el Consejo de Fútbol harían caso al pedido. Según la información del Diario Olé, "la decisión está tomada" y "Hugo Ibarra no seguirá como entrenador de Boca en el 2023".

Si bien todavía no hay precisiones de quién será el entrenador del Xeneize el año que viene, se espera que Riquelme y el resto de la dirigencia de Boca elijan un nombre de primer nivel para hacerle frente a la obsesión de ganar por fin la Séptima después de 15 años de sequía.

Según explicó Sergio Maffei en Olé, "la determinación es del propio Riquelme. Y aunque tuvo opiniones diversas dentro de su núcleo, difícilmente tenga marcha atrás. De hecho, Boca ya empezó a intensificar la búsqueda del próximo entrenador, con nuevos contactos y conversaciones con los posibles candidatos".

Tal como se rumoreó en los últimos meses, Ricardo Gareca es uno de los principales candidatos después de terminar su vínculo con la Selección de Perú, en tanto que otro técnico libre como Eduardo Domínguez sería bien visto en el Xeneize. Además, hay otros nombres en carpeta y podría surgir algún tapado o un técnico extranjero de primera línea.

La confianza de Riquelme en Ibarra

En su última entrevista, Riquelme se refirió al ciclo de Ibarra y, si bien no lo confirmó para el futuro, aseguró: "¿Hasta cuándo tiene contrato? Hasta fin de año. Entonces las cosas están claras para mí. Ibarra viene dirigiendo nuestra Reserva, ganó dos campeonatos ahí, lo tiene merecido donde está. Hizo méritos para estar en el lugar que está. Hacía más de diez años que la Reserva no ganaba un título. Lo hizo de maravillas. El lugar que tiene hoy se lo ganó. Estamos contentos con él".

Igualmente, desde la interna del plantel no estarían contentos con el rumbo del Negro como entrenador y se reportaron varias críticas: "Desde el cuerpo técnico no nos dan herramientas", fueron las palabras que algunos jugadores del equipo Xeneize le contaron al periodista Martín Costa, que sigue el día a día del plantel para ESPN. "No nos sale nada" y "necesitamos un cambio de aire" fueron otras frases que intercambió Costa con fuentes internas del plantel que dirige Ibarra, y que el cronista reprodujo en F12, ciclo que conduce Mariano Closs.

Las críticas internas y externas, sobre todo notorias por parte de los hinchas, darían por terminado el ciclo y Riquelme ya habría decidido tener un nuevo técnico a partir de 2023. ¿Quién reemplazará a Ibarra?