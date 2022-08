Dolor de cabeza para Ibarra: el jugador clave de Boca que es duda para el domingo

Boca consiguió una victoria muy importante ante Defensa y Justicia. Más allá de que las formas siguen sin convencer y está lejos de jugar bien, el Xeneize se mantiene con chances de pelear un campeonato que tiene a Atlético Tucumán como único líder pero muchos equipos con aspiraciones. Precisamente, el equipo de Hugo Ibarra recibirá al Decano en la Bombonera el próximo domingo y el DT cuenta con algunos regresos pero con una baja importante.

El entrenamiento de Boca supuso el regreso de tres jugadores y una duda para Ibarra.

Este martes, el Xeneize volvió a las prácticas en el predio de Ezeiza y varios jugadores de relevancia podrán volver a ser tenidos en cuenta por el entrenador. Carlos Zambrano y Darío Benedetto cumplieron la sanción impuesta por el club a raíz de su pelea en el partido ante Racing, mientras que Frank Fabra volverá tras estar afuera por cinco amarillas.

Sin embargo, lo que preocupa a Ibarra es no poder contar con Marcos Rojo, capitán del equipo. El defensor central no juega desde el partido contra Estudiantes a causa de una molestia en el precalentamiento en la visita a Patronato. En la práctica del martes, el zaguero no entrenó a la par del grupo.

Por esta razón, Rojo es duda para un partido clave de Boca en este semestre. Aunque la semana no empezó bien, el ex Manchester United no fue descartado y aguardan por su evolución, aunque el cuerpo técnico no quiere apresurarse ya que en dos semanas es el superclásico.

De esta manera, los tres jugadores antes mencionados y Rojo esperan ser de la partida ante Atlético Tucumán. Un posible 11 que podría parar Ibarra con sus regresos sería Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra; Medina, Varela, Pol Fernández, Ramírez; Villa y Benedetto.