Qué dijo el talentoso delantero extranjero que Riquelme quiere para Boca: "Tengo que estar..."

Juan Román Riquelme quiere a una figura extranjera del fútbol argentino para Boca. Se trata del colombiano Diego Valoyes, delantero de Talleres, uno de los candidatos a llegar al Xeneize por la lesión de Exequiel Zeballos. En La Boca se hacen esfuerzos por contratar a un futbolista que se sume al plantel y hay varios en carpeta, pero el atacante de la T es uno de los mejor valorados. Y él, ¿quiere llegar a jugar en el equipo de Hugo Ibarra?

Diego Valoyes, el delantero que quiere Boca.

Valoyes habló después del empate de Talleres 0 a 0 ante Platense en Vicente López, y se mostró desentendido de la posibilidad de llegar a Boca. "Nos vamos con rabia porque hicimos un buen partido, tuvimos varias situaciones que no pudimos concretar. Creo que merecíamos más", explicó el delantero de 25 años que quiere Riquelme sobre el encuentro.

"Queda trabajar y solucionar varios errores de desconcentración en el partido, hay que hacer autocrítica y mejorar", aseguró el colombiano en charla con TNT Sports, quien más tarde respondió ante la consulta por el interés de Boca.

"No tengo entendimiento sobre Boca, tengo que estar enfocado en Talleres. No estoy pendiente de eso", definió terminantemente Valoyes, de forma entendible, después de terminar un encuentro con la camiseta del equipo cordobés y todavía con las pulsaciones altas por el esfuerzo.

Por ahora, las negociaciones por el pase de Valoyes no avanzaron porque no hay acuerdo entre Boca y Talleres. El Consejo de Fútbol entiende que el Xeneize tiene a favor 2,4 millones de dólares por un "adelanto de venta" de Cristian Pavón, que finalmente nunca existió porque el futbolista se fue libre. En ese sentido, la T no reconoce esa deuda y aparecen inconvenientes para definir la transferencia.

El delantero colombiano también estuvo en el radar de River en el último mercado de pases, pero la transferencia no se hizo porque Talleres pidió más de 10 millones de dólares por él, una cifra prácticamente imposible para el fútbol argentino. ¿Llegará a un acuerdo Boca por Valoyes?