Bochini, muy duro con la vuelta de Falcioni a Independiente: “Dicen que es…”

Ricardo Enrique Bochini es sinónimo de Independiente. El máximo ídolo del Rojo no es ajeno a la actualidad del club de su vida y, a poco más de un mes de las elecciones, opinó de todo. Sin embargo, lo más llamativo fue su sorpresa por el regreso de Julio César Falcioni como técnico.

El Bocha habló para el programa partidario llamado Muy Independiente fue crítico por el estilo de juego del equipo: "Independiente no domina a los rivales, a ningún equipo y creo que falta continuidad en el juego. No es de los mejores planteles de su historia, pero creo que tendría que estar un poco más arriba en el campeonato. Tiene para jugar mejor y para ganarle a equipos que no son muy superiores a Independiente. Algunos que no tienen mucho más que Independiente y están más arriba, como Atlético Tucumán", analizó.

En el aspecto futbolístico, el exjugador de Independiente explicó que es lo que le falta al equipo: "Hay que tener jugadores que se entiendan y tener un equipo que vaya, tanto de local como de visitante, a tratar de imponer su juego, más en Independiente, que es un club que siempre tuvo equipos que iban para adelante. Eran superiores a los rivales".

Luego, Bochini se refirió al regreso de Falcioni, quien no ganó desde que comenzó su tercer ciclo en el Rojo: "Nos sorprendió a todos que haya vuelto. Dicen que es el único que quería agarrar, pero no puede ser que sea así. Debe haber un montón de técnicos que quieran dirigir a Independiente. Además, Falcioni no viene gratis, tiene un contrato y cobra una plata, nadie viene a dar una mano, vienen a trabajar", disparó sin tapujos.

Además, el ídolo de Independiente aseguró que se comunicó con Yoyo Maldonado, uno de los principales dirigentes del club de Avellaneda, para recomendarle a Rubén Insúa, técnico que levantó a San Lorenzo en este segundo semestre: "Le dije que fuera a buscar a Insúa porque es un entrenador que me gusta y es de mi época, de esos que quieren jugar bien al fútbol. Es un buen técnico", reveló.