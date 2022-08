Gorosito, lapidario con la protesta de "rodilla en piso" por los autos quemados en Aldosivi: "Me parece una pel..."

El Gimnasia de Néstor Gorosito es uno de los grandes animadores del Torneo de la Liga Profesional. En la previa de un partido clave para sus aspiraciones, Pipo se refirió a la situación que vivió el plantel de Aldosivi, su próximo rival, y fue categórico a la hora de describir sus pensamientos sobre la forma en la que el fútbol argentino apoyó a los jugadores.

Hace algunas semanas, los jugadores del Tiburón vieron como la barrabrava incendió sus autos luego de una derrota ante Godoy Cruz. Desde entonces, cada partido del Torneo LPF no comienza hasta que los futbolistas hincan la rodilla en el piso en una muestra de apoyo y protesta. Sin embargo, esto no significa nada para Gorosito: "Me parece una pelotudez poner la rodilla en el piso mientras hay jugadores que se estaban jugando la vida", sentenció.

Pipo, que siempre adopta una posición "jugadorista", continuó con su tajante comentario sobre la situación que les tocó vivir a los planteles de Aldosivi y Lanús, quienes recibieron amenazas a través de pasacalles: "Me parece una boludez de todos, del gremio, los jugadores, los técnicos. De todos. Hay que tomar cartas serias. Con los chicos de Lanús pasó algo parecido y es como si no pasa nada".

En el caso de los jugadores de Lanús, aparecieron algunos pasacalles con mensajes amenazantes en las inmediaciones de la Fortaleza: "Ganen o caminan", decía uno de estos con un dibujo de un auto con llamas detrás.

Por otra parte, Pipo habló sobre el presente de Gimnasia pero quiere que sus dirigidos mantengan los pies sobre la tierra: "El fútbol te ubica cuando te agrandas demasiado. Te da un bife y te ubica donde estas. Es lindo que a veces suceda eso", avisó antes del partido del martes.