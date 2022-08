La contundente frase de Campazzo sobre un tema que preocupa a la Selección argentina: "No hay excusas"

Mientras espera por una resolución para su futuro en la NBA, Facundo Campazzo lidera los entrenamientos de la Selección argentina en Mar del Plata, ciudad que lo adoptó como uno propio en el pasado. El 7 es el gran referente del proceso que comenzó después de los Juegos Olímpicos de Tokio y que tiene como principal objetivo clasificar al Mundial 2023. Para ello, el conjunto de Néstor "Che" García deberá salir de la próxima doble jornada de Eliminatorias con un saldo positivo.

Campazzo se prepara con la Selección argentina en Mar del Plata (CAB).

Campazzo lo tiene claro. Tanto Canadá, como visitante el próximo jueves, como Bahamas, en la Feliz el lunes 29/08, serán rivales "durísimos", le dijo a Clarín. Una de las principales preocupaciones que existen en la previa es cómo responderá la Selección argentina al hecho de viajar a Norteamérica, jugar contra el rival más difícil de las Eliminatorias (sí, por sobre un devaluado Estados Unidos) y volver a jugar en un espacio de cinco días. Esto es un punto al que el equipo tampoco le escapa: "Va a ser duro el viaje, son distancias muy largas. El tema de la ventana es lo que habría que mejorar un poco, porque nos toca viajar con varias paradas, tenemos como un día entero viajando y al otro día volver, y jugar dos días después una final acá con Bahamas", respondió el capitán.

Sin embargo, Campazzo sabe que esto no puede ni debe influir al plantel argentino de cara a dos paradas muy bravas: "Quizá sea lo mismo [el viaje que tiene Bahamas hasta Argentina del que tiene la Albiceleste a Canadá], pero no tenemos que pensar en eso, como creo que Canadá no cuenta con nuestro viaje: hay que dejar las excusas de lado", sentenció el base que espera una oferta de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander, la figura de una Selección canadiense plagada de jugadores NBA.

Precisamente, de la NBA provienen las principales figuras de los próximos rivales de la Selección argentina. Como fue mencionado anteriormente, Canadá pone toda la carne al asador para volver a la cita mundialista y cuenta con jugadores del más alto calibre como el base Shai Gilgeous-Alexander, estrella de Oklahoma City Thunder, y un DT de élite como Nick Nurse, campeón con los Toronto Raptors en 2019.

Buddy Hield, uno de los mejores tripleros de la NBA, es la principal amenaza de Bahamas.

Por su parte, Bahamas contará con sus protagonistas estelares en el encuentro como local ante Venezuela. Sin embargo, ni Buddy Hield, escolta de Indiana Pacers, ni DeAndre Ayton, pivot de los Phoenix Suns, confirmaron su visita a Mar del Plata para medirse con el equipo del Che García: "Hay que saber bien quién viene de Bahamas, qué jugador, la última ventana fue Buddy Hield, que es un jugador que sube el nivel de los otros, así que quizá agreguen jugadores de gran efectividad. Hay que ver cómo se preparan y vienen ellos. También, entonces analizar qué hicimos mal y qué hicimos bien ante Canadá. Son equipos que te demandan el 100% física y mentalmente", expresó Campazzo.

En su nuevo rol de capitán, Campazzo ya demostró que puede ponerse el equipo al hombro cuando este lo necesita, como sucedió ante Venezuela en la última ventana de Eliminatorias. Sin embargo, no es ajeno al sentimiento de nostalgia que causa la ausencia de Luis Scola: "Obviamente se lo extraña, es alguien irremplazable, su liderazgo, su impacto, como impone dentro de la cancha y afuera, es momento en que nosotros, quizá los que hace más estamos, también con la sangre nueva que hay, sumemos todo para el bien común, trabajando duro. Siempre confiamos en la preparación, hay que poner toda nuestra energía en la preparación". analizó el 7.