La frase optimista del agente de Campazzo sobre las ofertas de la NBA: "Si él está..."

La NBA ya dio a conocer su calendario para la próxima temporada y, a casi dos meses del salto inicial para la 2022/23, Facundo Campazzo sigue sin tener equipo. Mientras se entrena con la Selección argentina para dos duros compromisos de las Eliminatorias, el cordobés espera porque se cumpla su deseo de seguir en la liga estadounidense, tal como lo reflejó su representante Claudio Villanueva y el resto de su equipo.

Villanueva, agente de Campazzo, habló con La Voz y reveló el estatus de la situación del cordobés.

En charla con La Voz, Villanueva, histórico agente del base argentino, volvió a reiterar las intenciones de Campazzo para su futuro: "El deseo de Facundo es recibir una oferta de la NBA. Si Facundo está tranquilo, que es lo importante, nosotros estamos tranquilos", le dijo a Mundo D, sección deportiva del diario cordobés.

Por otra parte, dicho medio citó a más personas del entorno del 7, quienes ratificaron que su pensamiento es que él tiene nivel para continuar entre los mejores del mundo: "Facundo confía mucho en su capacidad y que llegará una oferta de la NBA y nosotros respetamos eso", aseguraron.

Villanueva fue representante de Scola y, además de Campazzo, vela por los intereses de Luca Vildoza y otros.

Hay un factor externo a Campazzo que condiciona su futuro: Kevin Durant. El alero pertenece al prestigioso grupo de las superestrellas de la NBA y mantiene a la liga en vilo con su pedido de salir de los Brooklyn Nets desde el inicio de la agencia libre. Luego de varias semanas sin noticias, la situación volvió a explotar luego de que el dos veces MVP de las Finales le haya dicho al dueño de la franquicia neoyorquina, Joe Tsai, que elija quedarse con él o con Steve Nash y Sean Marks, actual entrenador y mánager del equipo. El multimillonario hongkonés bancó públicamente a la dupla que conduce al club, por lo que un traspaso por el jugador de 34 años es inminente.

Campazzo, a la espera que se destrabe la salida de Durant en Brooklyn.

Hasta que el presente de Durant no se solucione, probablemente no haya novedades y ofertas por Campazzo. ¿Por qué? Porque un traspaso de la estrella podría liberar lugares en equipos que, hoy por hoy, tienen sus planteles completos. Mientras los ofrecimientos de la NBA no aparecen, el Real Madrid se ilusiona con volver a contar con el cordobés. Sin embargo, no hay confirmado como se informó desde España según Villanueva: "No hay acuerdo con el Real Madrid. Es cierto que lo quieren, que Facundo se sintió siempre cómodo, pero no hay nada firmado con el Real Madrid", aseguró.

Por su parte, Campazzo sigue con su preparación con la Selección argentina en Mar del Plata. El próximo jueves, el equipo de Néstor "Che" García tiene una más que complicada visita en Canadá, selección que pone toda la carne al asador con sus estrellas NBA. Luego, la Albiceleste recibirá a Bahamas, que podría llegar a la Feliz con sus figuras Buddy Hield y Deandre Ayton, uno de los pivots más destacados de la liga estadounidense.