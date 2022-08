La honestidad brutal de Campazzo al compararse con el resto de la NBA: "Soy un..."

La situación de Facundo Campazzo no cambió. Según el periodista Julián Mozo, el cordobés no recibió ofertas de ningún equipo de la NBA por el momento. Su futuro empieza a complicar, ya que la mayoría de las franquicias completaron sus planteles. Sin embargo, el base, que entrena con la Selección argentina en Mar del Plata no pierde la fe: "Estoy esperando que se destrabe mi situación en la NBA, pero con la cabeza puesta en la Selección. La NBA te mantiene siempre alerta", expresó en charla con Los Martines, programa radial partidario de Peñarol, su exclub.

#LNB Campazzo: "Estoy esperando que se destrabe mi situación en la NBA, pero con la cabeza puesta en la Selección. El primer año mío en NBA fue mejor que el segundo. Soy un jugador terrenal ahí y debo prepararme al máximo de mis posibilidades para poder estar. Es un mundo nuevo". pic.twitter.com/xIS4ZbCwXk — Los Martines (@losmartines) August 10, 2022

Nadie le puede explicar a Campazzo lo que significa estar en la NBA con la mejor competencia del mundo pero, a su vez, la exigencia que roza la excelencia del básquet. De hecho, su aventura por Estados Unidos tiene mucho que ver con cumplir el sueño de medirse ante la crème de la crème. Por esta razón, el 7 tiene en claro donde está parado: "Soy un jugador terrenal ahí y debo prepararme al máximo de mis posibilidades para poder estar. Es un mundo nuevo".

Mientras esperaba por el inicio de la agencia libre y luego por ofertas, Campazzo entrenó individualmente durante sus vacaciones en Córdoba. Las prácticas estaban orientadas a ejercicios ofensivos para dar un salto de calidad en su juego, sobre todo en el tiro: "Estoy trabajando en aumentar mis armas ofensivas y poder resolver ante diferentes obstáculos defensivos del rival".

Aunque monitorea de reojo su futuro, Campazzo, que aseguró que su primer año NBA fue mejor que el segundo en el que terminó fuera de la rotación, está con la mente puesta en la Selección argentina. El equipo de Néstor "Che" García tendrá una durísima visita a Canadá por las Eliminatorias para el Mundial 2023 y recibirá a Bahamas antes de disputar la Americup en Brasil.

Por otra parte, la NBA está dando indicios de que puede haber un traspaso que mueva los cimientos de toda la liga en los próximos días: Kevin Durant le hizo un últimatum al dueño de los Brooklyn Nets, al que le pidió que elija entre él o Steve Nash, entrenador, y Sean Marks, mánager del equipo. Sin embargo Joe Tsai, propietario, bancó públicamente a estos dos y la superestrella podría ser traspasado en el corto plazo. Esto es una gran noticia para Campazzo, ya que un movimiento grande de jugadores pueden abrir puertas que, por ahora, estarían cerradas.