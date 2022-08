El motivo que mantiene a Campazzo a la espera de una oferta de Golden State Warriors

Mientras se entrena con la Selección argentina, Facundo Campazzo sigue a la espera de una oferta que le permita continuar en la NBA. Aunque el cordobés se mostró tranquilo y "enfocado en las cosas que puedo controlar", su futuro podría depender la decisión de una leyenda de los Golden State Warriors.

Los últimos campeones de la NBA tienen un núcleo duro liderado por Stephen Curry y laderos de lujo como Draymond Green y Klay Thompson. De este grupo no se puede dejar de lado a Andre Iguodala, uno de los jugadores más importantes de la historia de la franquicia californiana. El experimentado alero regresó a la Bahía el año pasado y fue una pieza clave para el anillo de los Warriors desde su lugar. Sin embargo, sus 38 años pesan y estaría meditando el retiro. Y el cierre de la carrera de Iggy puede ser una ventana que se abre para Campazzo.

Iguodala, cuatro veces campeón con Golden State y MVP de las Finales 2015, todavía no comunicó su decisión. En caso de firmar un nuevo contrato para la próxima temporada, Steve Kerr dará por cerrado su plantel. Pero si el ex Miami, Philadelphia y otros decide colgar las zapatillas, Campazzo es uno de los candidatos a quedarse con ese lugar. Además, el argentino tiene el visto bueno de la prensa de San Francisco: "Ahora mismo [Golden State] carece de un armador suplente probado, alguien que pueda liderar el equipo desde media cancha cuando Steph descanse. Si bien Campazzo tiene debilidades como una limitación para defender jugadores grandes, es una póliza segura. Corre toda la cancha y es un ganador probado", aseguró Dieter Kurtenbach en The Mercury News.

Iguodala, uno de los laderos de Steph Curry en la etapa dorada de Golden State.

Por otra parte, el sitio partidario Warriors Daily también le dejó sus flores a Campazzo y analizó qué le puede aportar al último campeón de la NBA: "Es más barato que [Patrick] Beverley. No tiene sus números pero les aseguró que si está abierto, anotará de tres. Se adapta mejor a la cultura de Warriors. Se tirará al piso siempre, tiene 30 años y se puede confiar en él. Genera y defiende en gran nivel".

Después de 18 años, Iguodala podría retirarse en este verano.

La espera continúa para Campazzo. Si bien esta oportunidad sería casi ideal por el destino, lo cierto es que no hay indicios sobre el futuro de Iguodala. Mientras tanto, la gran mayoría de los equipos de la NBA tienen sus planteles completos, por lo que los Warriors son una de las pocas balas que tiene el base argentino en su recámara.