La advertencia de Guardiola sobre su futuro que estremece al Manchester City: “Tal vez sea…”

Al igual que en Barcelona y Bayern Munich, Pep Guardiola construyó una máquina casi imbatible en el Manchester City. Desde su arribo al Etihad Stadium en 2016, los sky-blues se llevaron cuatro de las últimas siete ediciones de la Premier League y es el principal candidato a conseguir el tricampeonato en esta temporada. Más allá de que no pudo conseguir la Champions League, los citizens son una fija en las instancias decisivas. A pesar de haber firmado varios jugadores jóvenes con vistas al futuro como Erling Haaland o Julián Álvarez, la postura del catalán para su futuro en Inglaterra sigue siendo incierto.

Tal como afirmó en reiteradas ocasiones, Guardiola volvió a plantear la posibilidad de que su paso por el Manchester City sea el último antes de hacerse a un lado de las funciones de entrenador: "Cuando termine la Copa del Mundo vamos a hablar con el club, tal vez esté bueno hacer una pausa", declaró el español en una entrevista con Football Daily.

Luego, el DT afirmó que se juntará con la dirigencia del Manchester City en diciembre para determinar cómo será su futuro, ya que el vínculo con el club mancuniano finaliza en junio de 2023: "Quiero lo mejor para el club, lo mejor para mí. Cuando jugás cada tres días, es como comer macarrones todos los días. En algún momento quiero comer alguna otra cosa", aseguró, con enfásis sobre las siete temporadas que lleva frente al equipo.

En conferencia de prensa, Guardiola agregó que la decisión final será tomada tanto en un aspecto deportivo como personal: "No tiene que ver con los resultados, no cambiaría mi vida por eso ni por un segundo. Ya son siete campañas Ya hablamos con el club, lo volveremos a hacer en la mitad de la temporada para ver cómo nos sentimos y tomaremos la mejor decisión para el club. En caso de que ellos quieran, me encantaría quedarme muchos años más. Sin embargo, yo también tengo que estar seguro de eso. Son muchos años, tengo que ver cómo están los jugadores. No quiero ser un problema y si uno fuerza las cosas, no terminan bien", reflexionó Pep.

En diversas ocasiones, el español aseguró que le encantaría dirigir una selección sudamericana una vez que termine su paso por el fútbol de clubes. Por esta razón, Guardiola fue vinculado como un posible reemplazante para Tité, que dejará la Selección brasileña al término de Qatar 2022.