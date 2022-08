Lapidario video sobre Boca: el informe de Traverso que expuso la poca actitud ante Patronato

"Se juega como se entrena". Un juego de palabras que cambia una frase positiva y para convertirla en negativa. Así definió Cristian Traverso, exjugador y ahora periodista deportivo, el partido que hizo Boca el domingo contra Patronato. En un durísimo informe, el exdefensor xeneize fue lapidario y aseguró que el equipo de Hugo Ibarra "caminó la cancha" en el categórico 0-3 sufrido en Paraná.

"Se entrena como se juega" es una frase que se utiliza para asegurar que un equipo deja todo tanto en las prácticas como en los partidos. En este caso, el cambio que hizo Traverso para titular su informe indica que Boca, contra Patronato, jugó al trotecito. Que no tuvo la actitud que merecía un partido de Primera División.

En un análisis detallado de algunas situaciones del encuentro, el jugador devenido en periodista expuso a algunos futbolistas del Xeneize y marcó cómo Sebastián Villa, Luis Advíncula, Carlos Zambrano y otros integrantes del plantel de Ibarra no corrieron en determinados momentos. Anticipaciones, errores conceptuales y de movimiento, comparación de actitudes, en todo eso se basó el periodista para liquidar a Boca.

Traverso mostró en TyC Sports escenas del duelo entre Boca y Patronato y, a modo de chiste, aseguró que se trataba de imágenes del "entrenamiento del jueves", una supuesta práctica de fútbol donde los "suplentes" (los jugadores del Patrón) ponen más actitud que los "titulares" para ilusionarse con formar parte del plantel en el partido oficial.

"Esto pasa los días jueves, el domingo jugamos con otras ganas", aseguró jocosamente el periodista. "Los días jueves no se corre tanto, hay que cuidarse porque el domingo la rompemos", criticó irónicamente a los futbolistas del equipo Xeneize. El lapidario informe sorprendió al panel del programa, que siguió el juego de Traverso para exponer la actitud de los jugadores.

Ante una jugada en la que Villa perdió la pelota a los 27 minutos del primer tiempo y no regresó a recuperar, el periodista bromeó con Daniel Retamozo: "Esto es un día jueves, esto no sucedió, es la imaginación tuya. Se pierde la pelota... esto es un ejercicio que se hace, retrocedamos, porque los de acá van a venir... pero los de acá no aparecen nunca".

Gonzalo Suli, otro periodista de TyC Sports que sigue el día a día del Xeneize, reveló las brutales palabras de Hugo Ibarra hacia el plantel después del partido contra el Patrón, muy enojado por el rendimiento del equipo: "Vestuario después del partido en Paraná. Hugo Ibarra juntó al plantel, les dio el día libre, pero antes les dijo: 'Vayan, tómense el día libre tranquilos y piensen si realmente lo que quieren es seguir jugando en Boca'".