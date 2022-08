Benedetto y un imprevisto que preocupa a todo Boca

Si bien no estaba en un buen momento futbolístico, que se lesione un jugador como Darío Benedetto siempre es un problema. En uno de los entrenamientos posteriores al partido frente a Argentinos, el Pipa sufrió un esguince de tobillo que, a priori, no lo iba a marginar de las canchas por mucho tiempo. Sin embargo, ya pasaron dos semanas y sigue sin haber buenas noticias por el 9 de Boca; si no, todo lo contrario.

El Pipa no anda de racha: los penales errados vs. Corinthians fueron un golpe duro para él.

La lesión sería más grave de lo que se supuso en un primer momento y, muy probablemente, Benedetto también sea baja para el partido de este sábado contra Platense. Ya se perdió los choques ante Estudiantes y Patronato.

El causante de esta demora en la recuperación tiene que ver con que "habría padecido un nuevo esguince sobre el tobillo lastimado", según informó el periodista Ezequiel Sosa, que cubre la actualidad de Boca en TyC Sports. Esta información también es compatible con lo que aseguró su colega Augusto César, de ESPN: "Tiene algo más que un esguince cualquiera".

La semana pasada, el Pipa difundió un impactante video en sus redes sociales en el cual mostraba el estado de su tobillo (símil a una pelota de tenis) y cómo es el proceso de rehabilitación al cual se está sometiendo.

Desde que volvió a Boca, el Pipa Benedetto marcó 12 goles en 27 partidos. Es el 23º máximo goleador en la historia del Xeneize (57).