La advertencia del Coco Basile sobre el Racing de Gago: “No va a salir campeón si…”

Alfio Basile, de 78 años, se encuentra alejado del fútbol desde el 2012. El Coco, que reapareció en escena en las últimas horas, habló del presente del fútbol argentino y, puntualmente, de Racing Club. El exdirector técnico de la Academia se refirió a la actuación del equipo de Fernando Gago y analizó las últimas actuaciones del elenco de Avellaneda.

El Coco habló sobre el presente de la Academia.

"Vi el partido de Racing. Yo no puedo concebir que se erren tantos goles. La falta de eficacia es tremenda. Con Boca en el primer tiempo tuvieron cinco situaciones de gol, dentro del área, dentro del área chica... Los goles que erra son increíbles. No solo a Racing, les pasa a otros. Con Boca jugó fenómeno en el primer tiempo", manifestó.

Además, a la hora de hablar sobre las chances de quedarse con el título de la Liga Profesional, expresó: "Me gusta cómo juega Racing, pero no va a salir campeón si sigue errando goles. Los primeros tiempos casi todos son muy buenos, en el segundo tiempo va decayendo, porque le meten mucho ritmo y presión. Juega a uno o dos toques y eso vuelve locos a los rivales. En el segundo se cae". Y, también, añadió: "En este momento, Racing está por encima por River y Boca, lo veo mejor. Pero faltan 13 fechas".

Sobre cómo mejorar este aspecto, Basile contó: "La falta de eficacia tenés que trabajarla en la semana, en definición, darle, darle y darle... Vas a errar menos goles, y levantás la moral. Todos los técnicos tenemos que trabajar en definición, no solo en la parte táctica. Y en los corners... será porque tienen miedo a que te cobren penal, ahora no paran a nadie y hay más goles de pelota parada. En mis tiempos me agarraban del cogote".

Para finalizar, a 93 días del Mundial de Qatar, habló de la Selección argentina: "Me gusta, me gusta también el equipo técnico, buena gente... Un tipo inteligente, pasaron el proceso y han acertado en casi todos los jugadores. No veo líneas flojas, veo un equipo compacto. Pero no nos agrandemos, que no somos campeones del mundo. Podemos ser, pero nada más".

En cuanto a lo que considera la mayor deuda pendiente de su carrera, sentenció: "La gran frustración de mi carrera fue la Selección del 94. Estábamos convencidos que íbamos a jugar la final, y nos garcaron porque Havelange era la única posibilidad que tenía de ser campeón, nos vieron jugar a nosotros y mandaron a una gordita rubia con Diego".