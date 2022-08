Las gambetas y lujos Benjamín Agüero Maradona, campeón en las Infantiles de Tigre

Como sucede desde que decidió dar el primer paso en el deporte, la carrera de Benjamín Agüero no pasa desapercibida. El hijo de Sergio Agüero y Gianina Maradona integra la categoría 2009 de Tigre y se coronó campeón del tradicional Torneo de Naranjitos, el cual se celebra anualmente en Paraná.

Benja levantó el primer trofeo de su carrera como jugador.

En este contexto, el Matador se proclamó como el mejor del certamen luego de vencer a Sacachispas en la definición por tiros desde el punto penal. En las redes sociales se viralizó la ejecución del número 10, quien con contundencia cruzó su remate para colaborar con el triunfo.

Además, otro video del encuentro también se volvió viral. En el mismo se lo puede ver encarando por el sector izquierdo del ataque. Primero la tiró larga contra un rival que fue al piso, sobre la línea esperó y salió con una muy buena gambeta. Finalmente, luego de tirar un caño recibió una falta que cortó con la buena jugada.

A inicios del 2022, cuando tomó la decisión de comenzar a entrenar, fue el Kun quien se encargó de divulgar la noticia en uno de sus streams: “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se probó y me escribió: ‘Pá, quedé’. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le expliqué que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…”.

“Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le dé igual, ¿me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, sentenció el exjugador de la Selección argentina.