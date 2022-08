La impensada respuesta de Simeone sobre la chance de que Cristiano Ronaldo vaya al Atlético de Madrid: “Es…”

La principal novela de este mercado europeo es la de Cristiano Ronaldo y sus ganas de salir del Manchester United. El crack portugués, a disgusto por el presente de su equipo, ya hizo saber que su intención es dejar a los Diablos Rojos y, según informan desde Europa, ya ha sido ofrecido a varios clubes que le cerraron las puertas. Uno de esos posibles destinos con los cuales se lo relacionó fue el Atlético de Madrid, con quien posiblemente haya entablado la mayor de sus rivalidades futbolísticas a lo largo de su carrera. El presidente del Colchonero, Enrique Cerezo, fue elocuente con que "no van a ir a buscar a CR7" pero, como el libro de pases todavía continúa abierto y Ronaldo no definió su futuro, sigue habiendo especulaciones acerca de esta impensada posibilidad.

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, fue consultado una vez más sobre esta chance de Cristiano y brindó una respuesta que dio qué hablar: "Es normal que desde la polémica y el ida y vuelta, estén las intenciones que tienen unos para posicionarse. Es parte de lo que ustedes (señala a los periodistas) necesitan para trabajar. En cuanto a mí, pienso en el próximo partido ante Getafe, los futbolistas que están acá adentro y lo único que me importa y ocupa es eso".

Sobre el final de la conferencia de prensa, al Cholo Simeone le hicieron una repregunta sobre el mismo tema, ante la cual fue tajante y dejó en claro el mensaje: "El lunes jugamos contra el Getafe". Con este partido, el Colchonero dará inicio a su camino en la La Liga 22/23.

En las últimas semanas, Cristiano Ronaldo tuvo además varios episodios polémicos: no se presentó a entrenar en la pretemporada, tuvo discusiones con el entrenador Ten Hag, abandonó el estadio al ser reemplazado mientras sus compañeros seguían jugando un amistoso, etc. Para colmo, el arranque de Premier League no pudo ser peor para el Manchester United: 0 de 6 y una goleada 4-0 sufrida en la segunda fecha ante el Brentford.