La fuerte respuesta de Rolfi Montenegro a las bombas de Falcioni: “Me tuvo dos veces cara a cara y…”

El infierno de Avellaneda no está encantador. Independiente perdió contra Lanús y estiró su mala racha. Luego del partido, Julio César Falcioni, quien registra dos derrotas desde su regreso al banco de suplentes, tiró con munición pesada contra el Rolfi Montenegro: "Tenemos que improvisar en algunas posiciones porque no hay recambio en base a lo que armó el manager. Además de haber jugado bien hay que tener capacidad", expresó el DT. Este lunes, el exmánager del Rojo se refirió a los dichos del Emperador.

#AHORA | uD83CuDF99? Rolfi Montenegro en vivo en D Sports Radio:



uD83DuDCAC "Molesta cuando se habla de capacidad. Uno se maneja en la vida como le parece conveniente".



uD83DuDCAC "Cuando se habla de una persona en específico hay que contestar".



uD83DuDCAC "No hubo ningún problema con #Falcioni". pic.twitter.com/Dm3lxnnsEP — D SPORTS RADIO (@DSportsRadio) August 15, 2022

En diálogo con D Sports Radio, Montenegro dejó en claro que no le gustaron para nada la frase de Falcioni en la que duda de su conocimiento para ejercer el cargo: "Molesta cuando se habla de capacidad. Uno se maneja en la vida como le parece conveniente", aseguró el Rolfi antes de devolver los palazos del DT con uno de su autoría.

A esa primera frase, Montenegro le agregó pimienta en la segunda: "Cada uno es libre de decirle lo que quiera. Es la primera vez que escucho que un mánager tiene más responsabilidad que los dirigentes y un DT", disparó.

Rolfi Montenegro en @radiolared “Wanchope Abila y Aliendro no están en #Independiente por un tema de dinero. Eso está claro”.



“Nos reíamos con Eduardo cuando Falcioni en #Colon quería nuestros mismos jugadores. Hasta pensamos en tirar uno que no era a ver si lo buscaban”. pic.twitter.com/I6saETe8hp — Matias Martinez (@Mati_Martinez) August 15, 2022

Eso no fue todo, ya que el Rolfi también habló en radio La Red con Gustavo López y dejó frases aún más fuertes contra el DT: "Falcioni me tuvo dos veces cara a cara y no me dijo nada de lo que declaró el otro dia. Pero es raro que me ponga arriba de todo. Arriba de todo están los dirigentes. Me hace ruido, hay que asesorarse un poco mejor", contestó.

Además, el exmánager bromeó sobre una situación que sucedió en el mercado de pases de verano, cuando Falcioni buscaba los mismos jugadores que él y Domínguez querían para Independiente: "Nos reíamos con Eduardo cuando Falcioni en Colon quería nuestros mismos jugadores. Hasta pensamos en tirar uno que no era a ver si lo buscaban".

Las cosas no terminaron bien entre Montenegro y Falcioni.

Cuando recién empezaban los rumores sobre la posiblidad de volver a Independiente, Falcioni marcó a Montenegro como uno de los responsables de su salida en diciembre de 2021: "No me gustó la forma y se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos que él quería para preguntarme 'Julio, ¿te vas?' y yo les decía 'no sé' y ellos 'no, porque me llamó tal persona'... Estaba en el día a día al lado de nuestro y le dije 'me parece que no estás haciendo las cosas bien, vos estás empezando mal tu trabajo'. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él face to face (cara a cara, en inglés)".

Días más tarde, los rumores se hicieron realidad y Falcioni, pese a no tener el visto bueno del mánager, fue confirmado como nuevo DT de Independiente. Casi de forma automática, Montenegro dio un paso al costado.