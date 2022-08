El video revelador de la plancha de Villa antes de la mano de Galván: por qué el VAR no la vio

Racing y Boca disputaron un entretenido encuentro en el Cilindro de Avellaneda. Como todo clásico, tuvo condimentos que lo hicieron aún más atractivo, pese a terminar sin goles en los arcos. La primera etapa fue toda del dueño de casa, mientras que en el complemento la visita logró acomodarse de la mano de los cambios que metió el DT. Sobre el final, llegó un penal no sancionado para el Xeneize que encendió todas las alarmas.

Pasada la medianoche, cuando todo el universo fútbol debatía sobre el increíble penal que no le sancionaron al equipo de Hugo Benjamín Ibarra, se viralizó una imagen que muestra un detalle no revelado hasta el momento. Las cámaras de Fútbol 1, emitido por ESPN, muestran una clara falta del jugador de Boca en la previa de la insólita mano de Galván.

La cámara del mencionado programa, no era parte de las cámaras de la transmisión, por eso el VAR no tenía esta imagen para advertir la plancha de Villa antes de la alevosa mano de Galván. Rapallini no cobra penal porque considera que hubo mano simultánea de Villa y Galván, no por la plancha.

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, la decisión del referí está basada en un toque con la mano de Villa: "Desde el cuerpo arbitral de Racing y Boca me confirman que Rapallini no cobró penal porque ambos futbolistas, al mismo tiempo, tocan la pelota con la mano en el piso".

Por su parte, Fernando Gago también dio su punto de vista con respecto a lo que fue la jugada en el área de su equipo: "Creo que el árbitro vio falta previa de Villa sobre Gómez, le rompió la camisera y le dejó una marca".