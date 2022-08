Lo quería Boca, hizo una oferta, su club no la aceptó y ahora el jugador explotó: “Tengo mucha bronca”

En la visita de Defensa y Justicia a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el marco del cierre de la fecha 12, Adonis Frías no fue convocado debido a que llegada a Boca era inminente. Ese mismo día, por la tarde, cerró el libro de pases y su contratación no se dio. Es por esto que el defensor fue titular en el equipo del Halcón que igualó sin goles ante Tigre y se refirió a su fallida llegada al club de sus amores.

El defensor deberá esperar para concretar el sueño de jugar en Boca.

El jugador de 24 años no ocultó todo su enojo y decepción a la hora de referirse a lo sucedido. “Tengo mucha bronca, estoy esperando que alguien me dé una explicación de lo que pasó”, manifestó. De este modo, pese a que el Xeneize tiene permitido incorporar debido a la lesión de Exequiel Zeballos, el hombre de Varela sabe que es una situación difícil.

Semanas atrás, en diálogo con TyC Sports, Frías había dejado clara su postura con respecto a las negociaciones: "Ya saben todos que es mi sueño, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien porque si no es Boca, será otro club. Uno tiene que estar preparado al 100%".

Lo cierto es que ese sueño, el de vestir los colores del club del cual es hincha, deberá seguir esperando. ¿El motivo? Si bien el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, apretó el acelerador sobre el cierre del libro de pases, la oferta no convenció a Defensa.

Desde Brandsen 805 no se movieron del 1.500.000 de dólares por el 50% del pase del defensor, pero desde Varela los números no convencieron. La Comisión Directiva del Halcón no se movió de los 2.000.000 de la misma divisa que pretendía. Además, para Sebastián Beccacece es una pieza clave y no quieren desprenderse, mínimamente, hasta el mes de diciembre.