Atento, Boca: la sorpresiva decisión de Defensa y Justicia con Adonis Frías, el defensor que quiere Riquelme

Aún en período de negociaciones (el libro de registro cierra definitivamente este lunes a las 20), Defensa y Justicia determinó que Adonis Frías, el marcador central de 24 años por el cual Boca se interesó durante este mercado, no integrara la lista de convocados para el partido de esta misma jornada contra Central Córdoba, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

La lista de concentrados de Defensa para el duelo contra el Ferroviario, sin Adonis Frías.

Según informó César Merlo, periodista de TyC Sports que sigue el día a día de los mercados de pases, en el Halcón notaron puertas adentro que esta posibilidad del Xeneize lo movilizó mucho a Frías, y por eso decidieron preservarlo. Además, Merlo agregó que el defensor permanecerá en Florencia Varela hasta diciembre, como mínimo, y que nunca un hubo acuerdo total entre Boca y Defensa.

Si bien Riquelme y el Consejo acercaron un ofrecimiento formal, este no alcanzó las pretensiones del Halcón, que pide 2.5 millones de dólares por el 50% o 5.000.000 por la totalidad del pase.

Por su parte, el jugador ya hizo público hace dos semanas, en diálogo con TyC Sports, que su deseo es vestir la azul y oro: "La verdad que es difícil enfocarse cuando te nombran que te quiere Boca, pero gente de mi entorno, mi familia y el cuerpo técnico me ayudan muchísimo. Por eso estoy tranquilo, trato de enfocarme el máximo acá. Ya saben todos que es mi sueño, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso. Tengo que seguir haciendo las cosas bien porque si no es Boca, será otro club. Uno tiene que estar preparado al 100%".

El posteo de Frías en Instagram.

El sábado, Adonis Frías posteó en sus historias de Instagram un sugerente mensaje que rápidamente fue relacionado con esta situación del Xeneize: "Los sueños se deben escuchar y aceptar, sean como sean. Al final, la mayoría de ellos se terminan haciendo realidad".