Gimnasia y San Martín no se sacaron ventajas en Tucumán

Gimnasia tenía una parada durísima en la fecha 29 de la Primera Nacional: visitó a San Martín de Tucumán, uno de los mejores equipos del torneo, con la posibilidad de igualarlo en la tabla de posiciones si conseguía una victoria. Sin embargo, el equipo de Lucas Marcogiusseppe no pasó del empate sin goles en la Ciudadela.

El partido fue, como se esperaba, trabado y peleado. Dos equipos que pelean muy arriba estaban en la búsqueda de una victoria que podía ser de vital importancia de cara al reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Aunque ambos tuvieron algunas chances, el empate fue lo más justo.

La igualdad entre el Lobo y el Ciruja se gritó como una victoria en dos barrios de Córdoba: San Martín no pudo superar a Instituto en la tabla y perdió la oportunidad de recortar la distancia con Belgrano, único líder del campeonato. Por su parte, Gimnasia no pudo seguir escalando y quedó en la quinta posición detrás de los tres equipos mencionados y All Boys.

Luego de este empate, Gimnasia volverá a jugar como local contra Defensores de Belgrano. Aunque siempre se pretende sumar de a tres, el Lobo mantuvo su invicto de, ahora, 14 partidos sin conocer la derrota.